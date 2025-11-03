Трамп знову побачив у Путіні миротворця, який хоче закінчити війну: що сталося

У черговому інтерв’ю американському ТБ Трамп проголосив, що путін дуже хоче відновити відносини, торгувати з США і заробити багато-багато грошей для росії. Насправді ж путін хоче доламати світовий безпековий порядок, тобто, знищити гегемонію Сполучених Штатів. Для цього він вторгся в Україну і готовий вторгнутися у ЄС. А торгувати – так, але на свої умовах, які більше схожі на отримування репарацій від переможеного ворога або на рекет бізнесу з боку криміналу, що ментально дуже близько путіну та його оточенню. Про це розповів аналітик, політтехнолог Олександр Кочетков.

Трамп та Путін. Фото: з відкритих джерел

Експерт говорить, що Трамп категорично не хоче бачити реальність. Хоча одночасно той самий Трамп дав команду перевірити стан ядерної зброї США. Хоча "Томагавків" нам давати не поспішає.

Олександр Кочетков зазначає, дуже схоже, що Дональд Трамп хворий на путінофільство невиліковно. Достатньо йому тиждень-два не отримувати гучних публічних ляпасів від господаря Кремля, або його міньйонів на зразок медведєва, і він починає знов бачити у путіні несправедливо ображеного миротворця і перспективного партнера по бізнесу.

