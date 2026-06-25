Трамп советовал Зеленскому действовать смелее против Путина: появилась реакция Кремля

В Кремле прокомментировали сообщение о якобы частном совете президента США Дональда Трампа Владимиру Зеленскому действовать "смелее" в войне против России. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не считает украинские медиа надежным источником информации и предостерег Вашингтон от прямого вовлечения в войну.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков получил от российских СМИ вопрос, что Трамп якобы поддержал возможность усиления украинских ударов по территории России. В ответ представитель Путина заявил, что эти утверждения не следует воспринимать как подтвержденный факт.

"Украинским СМИ верить нельзя – это первое. Второе: вы совсем недавно слышали заявление господина Трампа о том, что после того, как закончится их история с конфликтом вокруг Ирана, он снова собирается прилагать усилия в плане украинского урегулирования", — сказал Песков.

В то же время, Москва настаивает, что Вашингтон не сможет быть полноценным посредником, если, по мнению Кремля, станет стороной войны.

"Конечно, прикладывать такие усилия, будучи вовлеченным в войну на одной из сторон – невозможно. Конечно же, мы знаем, что переговорная команда США прекрасно это понимает, осознает это, из этого и исходим", – добавил Песков.

Ранее издание Kyiv Independent со ссылкой на источники, осведомленные о ходе контактов, сообщило, что Трамп в частном разговоре якобы призвал Зеленского действовать "смелее", чтобы усилить давление на Владимира Путина. По данным журналистов, в Вашингтоне считают, что Кремль может согласиться на содержательные переговоры только при ощутимом политическом и военном давлении.

Портал "Комментарии" сообщал, что Сергей Лавров отреагировал на тайные советы Зеленскому.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле сделали новое заявление о переговорах по Украине.