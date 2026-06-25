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Slava Kot
В Кремле прокомментировали сообщение о якобы частном совете президента США Дональда Трампа Владимиру Зеленскому действовать "смелее" в войне против России. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не считает украинские медиа надежным источником информации и предостерег Вашингтон от прямого вовлечения в войну.
Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников
Дмитрий Песков получил от российских СМИ вопрос, что Трамп якобы поддержал возможность усиления украинских ударов по территории России. В ответ представитель Путина заявил, что эти утверждения не следует воспринимать как подтвержденный факт.
В то же время, Москва настаивает, что Вашингтон не сможет быть полноценным посредником, если, по мнению Кремля, станет стороной войны.
Ранее издание Kyiv Independent со ссылкой на источники, осведомленные о ходе контактов, сообщило, что Трамп в частном разговоре якобы призвал Зеленского действовать "смелее", чтобы усилить давление на Владимира Путина. По данным журналистов, в Вашингтоне считают, что Кремль может согласиться на содержательные переговоры только при ощутимом политическом и военном давлении.
Портал "Комментарии" сообщал, что Сергей Лавров отреагировал на тайные советы Зеленскому.
Также "Комментарии" писали, что в Кремле сделали новое заявление о переговорах по Украине.