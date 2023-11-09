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У Буданова назвали точное число двойников Путина

В украинской разведке считают, что Путин может иметь по меньшей мере трех двойников

сегодня, 15:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российский диктатор Владимир Путин может иметь по меньшей мере трех двойников. Это свидетельствует о страхе и слабости кремлевского режима. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

У Буданова назвали точное число двойников Путина

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"Это не вероятность, это факт (Ред. – наличие у Путина двойников). Что касается информации из анонимных Telegram-каналов, что он умер, к сожалению, эта новость окончательно не подтвердилась. Но касательно двойников – да, такая технология в Кремле используется ", — прокомментировал представитель украинской разведки.


На вопрос о том, сколько двойников может иметь диктатор Путин, Юсов ответил: "Это могут быть варианты, но о трех можем говорить".

Андрей Юсов высказал мнение, что наличие двойников у диктатора свидетельствует о том, что кремлевский режим не устойчив, а также о страхе самого Путина.

Читайте также на портале "Комментарии" — после обнародования заявления о возможной смерти российского диктатора Владимира Путина, Telegram-канал Генерал СВР сообщил, что сейчас в Кремле якобы заседает "дублер" и идет подготовка к значительным перестановкам. И хоть версия о смерти Путина вызывает немало обоснованных сомнений, все понимают, что он – не вечен. Журналист-расследователь Христо Грозев из Bellingcat утверждает, что после бунта покойного Пригожина в РФ происходит внутренний хаос, у Путина нет доверия к своему окружению, а оно живет в страхе. О чем говорят участившиеся сообщения о смерти и двойниках Путина? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – чего ожидать от избирательной кампании в РФ: может ли там что-то "рвануть".




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