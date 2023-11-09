У Буданова назвали точное число двойников Путина

Российский диктатор Владимир Путин может иметь по меньшей мере трех двойников. Это свидетельствует о страхе и слабости кремлевского режима. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"Это не вероятность, это факт (Ред. – наличие у Путина двойников). Что касается информации из анонимных Telegram-каналов, что он умер, к сожалению, эта новость окончательно не подтвердилась. Но касательно двойников – да, такая технология в Кремле используется ", — прокомментировал представитель украинской разведки.

На вопрос о том, сколько двойников может иметь диктатор Путин, Юсов ответил: "Это могут быть варианты, но о трех можем говорить".

Андрей Юсов высказал мнение, что наличие двойников у диктатора свидетельствует о том, что кремлевский режим не устойчив, а также о страхе самого Путина.

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