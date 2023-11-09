Чего ожидать от избирательной кампании в РФ: может ли там что-то «рвануть»

Представители Института изучения войны (ISW) предполагают, что предвыборная кампания Путина (мало кто сомневается, что он не станет баллотироваться, а выборы президента уже в марте) пройдет без неудобной для диктатора темы войны в Украине. Может ли в РФ что-то "рвануть" во время грядущей избирательной кампании? Со стороны, к примеру, Кавказа, где тот же глава Чечни Рамзан Кадыров всё больше "качает права". Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проинтервьюировав экспертов.

Выборы в России. Фото: из открытых источников

"Рвануть" в РФ может в любой момент

Эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов поделился таким мнением:

"Избирательная кампания в России – понятие относительное. Больше декларативное. Серьезной конкуренции там давно нет. Но в информационном плане Путин, понятно, не будет делать акценты на войне против Украины. В том числе, потому, что он позиционирует россиянам эту войну как войну с Западом, чуть ли не со всем миром. Тезис "мы – осажденная крепость, мы – против всего Запада" можно "продать". А реалии в стиле "мы воюем против Украины с переменным успехом" – нет. Тем более, что и войной это в РФ называть не принято".

Впрочем, продолжает эксперт, от избирателей в России мало что зависит. Демократических выборов там в этом веке точно не было.

"А вот "рвануть" в РФ может в любой момент. И это мало зависит от номинальных выборов. В целом история России — это история революций, гражданских и имперских войн. С постоянными убийствами руководителей этого государства. Есть такая историческая гипотеза, что на самом деле — все российские цари были убиты. Официально это не подтверждено, но даже официально известно о немало количестве смертей. Путин возомнил себя императором — и его может постигнуть участь более далеких предшественников в любой момент", – поясняет Николай Спиридонов.

Что касается революционных событий в России, из истории известно, напоминает он, что те происходят во время военных действий. Так, обе революции 1917 года (и февральская, и октябрьская) — совпали с Первой мировой войне и неуспехами там России.

Надо полагать, таких пригожиных в РФ хватает. А любые внутренние потрясения в стране-агрессоре, конечно, пойдут на пользу Украине, – отмечает эксперт. – На том же Кавказе ситуация взрывоопасна. Ее обострила и мобилизация, и обострение на Ближнем Востоке, что уже привело к погромам в Дагестане Всё это вкупе делает традиционно взрывоопасный Кавказ еще более непредсказуемым и наполненным рисками. Своеобразной пороховой бочкой в теле РФ". "Безусловно, ситуация в РФ взрывоопасна. Это показал тот же июньский мятеж Пригожина

Региональную стабильность Кремль попытается обеспечить силовыми методами, либо с помощью подкупа

Политтехнолог Юрий Подорожний считает, что выборы в РФ в будущем году станут важным фактором в ракурсе российско-украинской войны.

где противник не считается с потерями", – поясняет эксперт. "Известно, что агрессор собрал около 400 тысяч военных на временно оккупированных территориях. И, вероятно, будет пытаться атаковать. Путину нужны военные победы. Именно поэтому уже сейчас мы видим штурмы Авдеевки

Кроме того, отмечает он, Путину важна внутренняя стабильность. Проводится зачистка любых ростков оппозиции.

Но вряд ли это остановит диктатора", – считает Юрий Подорожний. "Летом, когда в Кремле проходило совещание с политттехнологами о проведении выборов в марте-2024, были поставлены две задачи. Первая — подобрать оппонента Путину, который однозначно проиграет, но будет для Запада выглядеть как реальный кандидат. Второе — не превратить поствыборную ситуацию в РФ на то, во что она превратилась в 2020-м для Лукашенко. Не оказаться непризнанным президентом. Впрочем, ПАСЕ уже приняла резолюцию о том, что Путина не признают легитимным президентом, если он пойдет на очередной срок

Он предполагает, что региональную стабильность Кремль попытается обеспечить силовыми методами либо с помощью подкупа.

"Того же Кадырова, который начинает "качать права" и для кого, в принципе, всё равно, кто будет сидеть в Кремле (понятно, что будет – ставленник ФСБ), лишь бы не лез в дела Чечни и заваливал ее руководство деньгами, будут традиционно покупать. При этом сам Кадыров понимает, что установить автономный режим у него не получится. Так что ему главное побольше выдоить из российского бюджета", – подчеркивает эксперт.

По его мнению, вряд ли в РФ возможны какие-то противостояния действующему режиму. Ведь даже т.н. оппозиция играет не на победу, а лишь – делает вид, что участвует в выборах, принимая те цифры, которые нарисуют в Кремле, констатирует политтехнолог.

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