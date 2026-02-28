У Путіна буде дуже поганий день: що атакували ЗСУ цієї ночі

Путінський режим робить вигляд, що Росія не відчуває ударів по НПЗ та іншим важливим об'єктам РФ, але насправді це не так. Україна ж продовжує позбавляти РФ прибутком від продажу "чорного золота". Так у станиці Новомінської Канівського району російського Краснодарського краю внаслідок атаки безпілотників спалахнув нафтопереробний завод. Про це йдеться у повідомленні оперштабу Краснодарського краю РФ

Удар по НПЗ. Фото: з відкритих джерел

У російському оперштабі зазначили, що "через падіння уламків БПЛА сталося спалах на нафтопереробному заводі".

За попередньою інформацією росіян, внаслідок займання постраждалих немає.

У пабліках повідомляли, що було вражено НПЗ "Албашнафта".

Після півночі оперштаб Краснодарського краю РФ додав, що пожежа на НПЗ охопила 150 квадратних метрів, її гасять 39 осіб та 13 одиниць техніки.

Вранці оперштаб Краснодарського краю РФ повідомив про ліквідацію пожежі на НПЗ.

