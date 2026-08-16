У Путина на лбу заметили трезубец: курьезное видео попало в сеть

В сети активно обсуждают необычную деталь на официальном видео с российским диктатором Владимиром Путиным. На крупных планах его лица пользователи соцсетей разглядели на лбу очертания, напоминающие украинский трезубец.

У Путина заметили трезубец на лбу

Кадры были сделаны во время первого за время президентства Путина визита на Курильские острова. По прибытии на остров Итуруп российский диктатор посетил рыбоперерабатывающий комбинат "Ясный". Именно во время съемки на предприятии камеры зафиксировали крупные планы Путина.

Пользователи обратили внимание на складки на его лбу. Под определенным углом они образуют контуры, похожие на украинский трезубец. Фото и видеофрагменты быстро начали распространяться в соцсетях, а необычный эффект стал поводом для шуток.

На курьезные кадры отреагировал и политолог Алексей Голобуцкий. Он заявил, что "прямо посреди лба" российского диктатора якобы виден большой трезубец, и в шутку предположил, что в команду его косметологов мог попасть "украинский агент".

У Путина трезубец на лбу

У Путина тризуб на лбу

Пользователи предложили более прозаические объяснения. В частности, в комментариях предполагали, что необычный рисунок могли создать обычные мимические морщинки или последствия косметологических процедур Путина. После инъекций ботокса в разные участки лба могут двигаться неодинаково, поэтому складки иногда становятся заметнее.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин впервые приехал на Курильские острова: Япония жестко отреагировала.

Также "Комментарии" писали, что Каспаров назвал единственное условие для быстрого падения режима Путина.