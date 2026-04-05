"У Путина обостряется паранойя": что произошло с поведением главы Кремля

Российский диктатор Владимир Путин в последнее время значительно реже появляется на публике и почти не покидает пределы Москвы. Политолог Игорь Рейтерович считает, что такое поведение может быть связано с ростом личных страхов российского лидера и усилением мер безопасности.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Игорь Рейтерович в комментарии "24 Каналу" заявил, что Кремль мог серьезно беспокоиться после ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи в конце февраля 2026 года. По мнению Рейтеровича, этот случай мог повлиять на психологическое состояние Путина.

"Это очевидно, потому что на российских пропагандистских каналах прямо говорят. Мол, когда в Иране верховного лидера уничтожили точечным ударом, то Путин, вероятно, может стать следующим", – сказал Рейтерович.

Политолог также предполагает, что с возрастом у Путина могли усилиться параноидальные черты, ранее проявлявшиеся в его поведении, в частности недоверие к окружающим и страх заговоров. По его мнению, именно поэтому глава Кремля может избегать поездок и реже покидать свою резиденцию.

"У Путина был схожий период после неудачного мятежа Евгения Пригожина. Тогда глава Кремля боялся куда-то летать. Он думал, если куда-то улетит, то в это время в России произойдет переворот и ему уже некуда будет возвращаться. У Путина был такой страх, и об этом косвенно свидетельствовали даже люди из его окружения", – говорит Рейтерович.

Как писали российские СМИ, после ликвидации Хаменеи Путин проводит совещания в Кремле или общается с чиновниками через видеосвязь. Одним из немногих его публичных появлений за последнее время была встреча 9 марта, посвященная ситуации на мировом рынке нефти и газа.

