У Путина осталось мало денег на войну: когда они закончатся

Экономический сценарий бюджетного коллапса РФ имеет свои вариации, пишут "Комментарии" со ссылкой на сообщение политического обозревателя Ореста Сохи.



У Кремля деньги на войну могут закончиться уже летом

Об этом свидетельствует сухая статистика цифр:

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

– в 2022 году в РФ ежемесячный чек на войну составлял в среднем $9,5 млрд.

- в 2023 году на оборону Путин увеличил бюджет около $12 млрд/месяц.

Расходы на войну в тандеме с рекордным падением нефтегазовых доходов опустошат казну. Вот данные исполнения бюджета РФ в январе этого года:

- расходы (вместе с военными) составили $41 млрд;

- доходы – $18 млрд;

- дефицит бюджета – $23 млрд.

"Сейчас дыра латается за счет резервного фонда (т.н. фонда национального благосостояния), в котором осталось около $91 млрд. Такими темпами уже ориентировочно в июне-июле резервный фонд страны-агрессорки "засохнет", и тогда Кремлю придется выбирать между зарплатами бюджетникам и войной, – прогнозирует Соха. – Похоже, Россия приближается к бюджетному коллапсу".

По его словам, оптимисты обращают внимание на новые санкции, которые будут кусать рашистскую экономику. К примеру, с 5 февраля действует европейское эмбарго на российские нефтепродукты. По оценкам CREA, Россия будет дополнительно терять около €3,6 млрд/месяц. Если Кремль ничего не изменит, коллапс может наступить еще раньше.

"Пессимисты вспоминают пророчества Citibank, согласно которому деньги на войну у Кремля иссякнут только через 2,5 года. Этот сценарий просчитан исходя из умеренного дефицита бюджета", — отмечает обозреватель.

Орест Соха напоминает, что многие эксперты и "экономические астрологи" уже давно включили секундомеры, обещая "вот-вот" полный экономический конец России. Но впервые под подобные прогнозы подкладывают конкретные цифры.

" В любом случае, российский бюджетный кризис уже начался в декабре-январе. Россия тратит больше, чем зарабатывает, и до снятия санкций ситуация не изменится. И как только у РФ закончится резервный фонд, Путину придется либо отпустить инфляцию, либо сворачивать войну", — резюмирует Орест Соха.

На портале "Комментарии" говорилось и о том, что Руководство России ведет диалог с крупными компаниями на рынке страны, чтобы предоставили дополнительные поступления в бюджет РФ.

Писали "Комментарии" ранее и о том, что Путин обязал российские государственные предприятия, занимающиеся добычей и продажей газа и нефти, платить в бюджет РФ больше денег. В общем, такие действия Кремля позволят получить России 1,8 трлн рублей.

Читайте на портале "Комментарии" — в России резко вырос дефицит бюджета. Это рекорд последних лет.