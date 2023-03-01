У Путина осталось мало денег на войну: когда они закончатся

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Моесеенко Валентина
Экономический сценарий бюджетного коллапса РФ имеет свои вариации, пишут "Комментарии" со ссылкой на сообщение политического обозревателя Ореста Сохи.
У Кремля деньги на войну могут закончиться уже летом
Об этом свидетельствует сухая статистика цифр:
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– в 2022 году в РФ ежемесячный чек на войну составлял в среднем $9,5 млрд.
- в 2023 году на оборону Путин увеличил бюджет около $12 млрд/месяц.
Расходы на войну в тандеме с рекордным падением нефтегазовых доходов опустошат казну. Вот данные исполнения бюджета РФ в январе этого года:
- расходы (вместе с военными) составили $41 млрд;
- доходы – $18 млрд;
- дефицит бюджета – $23 млрд.
По его словам, оптимисты обращают внимание на новые санкции, которые будут кусать рашистскую экономику. К примеру, с 5 февраля действует европейское эмбарго на российские нефтепродукты. По оценкам CREA, Россия будет дополнительно терять около €3,6 млрд/месяц. Если Кремль ничего не изменит, коллапс может наступить еще раньше.
Орест Соха напоминает, что многие эксперты и "экономические астрологи" уже давно включили секундомеры, обещая "вот-вот" полный экономический конец России. Но впервые под подобные прогнозы подкладывают конкретные цифры.
Писали "Комментарии" ранее и о том, что Путин обязал российские государственные предприятия, занимающиеся добычей и продажей газа и нефти, платить в бюджет РФ больше денег. В общем, такие действия Кремля позволят получить России 1,8 трлн рублей.
Читайте на портале "Комментарии" — в России резко вырос дефицит бюджета. Это рекорд последних лет.
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