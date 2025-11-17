Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков отреагировал на высказываниях главы Минобороны Германии Бориса Писториуса про возможную войну НАТО с Россией.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

Главный рупор Кремля в интервью российским пропагандистам заявил, что милитаристская и провоенная риторика все чаще звучит из европейских столиц. Поэтому для Москвы такие заявления не есть чем-то новым.

В Кремле по-прежнему считают, что нет никаких перспектив для диалога с европейцами. В то же время Песков подтвердил, что Москва заинтересована в диалоге с Вашингтоном.

"О саммите Россия-США: и Вашингтон, и Москва заявляли, что любой саммит должен быть результативным, для этого нужна подготовка", – отметил Дмитрий Песков.

Глава Минобороны ФРГ заявил, что Россия может достаточно восстановить свои войска и напасть на восточную страну-члена НАТО еще до 2029 года. Он сказал, что такие оценки уже есть. У министра спросили, обладает ли Германия временем на подготовку к войне в странах НАТО. Ведь раньше Писториус говорил, что на усиление оборонного курса нужно время.

"Этот вопрос остается спекулятивным. Военные эксперты и разведывательные службы могут примерно оценить, когда Россия восстановит свои вооруженные силы настолько, что будет способна совершить нападение на страну-члена НАТО на востоке. Мы всегда говорили, что это может произойти с 2029 года", – ответил Писториус.

