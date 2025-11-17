Рубрики
Кравцев Сергей
Прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков відреагував на висловлюваннях глави Міноборони Німеччини Бориса Пісторіуса про можливу війну НАТО з Росією.
Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел
Головний рупор Кремля в інтерв'ю російським пропагандистам заявив, що мілітаристська та провоєнна риторика все частіше звучить із європейських столиць. Тому для Москви такі заяви не є чимось новим.
У Кремлі, як і раніше, вважають, що немає жодних перспектив для діалогу з європейцями. Водночас Пєсков підтвердив, що Москва зацікавлена у діалозі із Вашингтоном.
