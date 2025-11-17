Прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков відреагував на висловлюваннях глави Міноборони Німеччини Бориса Пісторіуса про можливу війну НАТО з Росією.

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

Головний рупор Кремля в інтерв'ю російським пропагандистам заявив, що мілітаристська та провоєнна риторика все частіше звучить із європейських столиць. Тому для Москви такі заяви не є чимось новим.

У Кремлі, як і раніше, вважають, що немає жодних перспектив для діалогу з європейцями. Водночас Пєсков підтвердив, що Москва зацікавлена у діалозі із Вашингтоном.

"Про саміт Росія-США: і Вашингтон, і Москва заявляли, що будь-який саміт має бути результативним, для цього потрібна підготовка", — зазначив Дмитро Пєсков.

Глава Міноборони ФРН заявив, що Росія може достатньо відновити свої війська та напасти на східну країну-члена НАТО ще до 2029 року. Він сказав, що такі оцінки вже є. У міністра запитали, чи Німеччина має час на підготовку до війни в країнах НАТО. Адже раніше Пісторіус говорив, що на посилення оборонного курсу потрібен час.

"Це питання залишається спекулятивним. Військові експерти та розвідувальні служби можуть приблизно оцінити, коли Росія відновить свої збройні сили настільки, що буде здатна напасти на країну-члена НАТО на сході. Ми завжди говорили, що це може статися з 2029 року", — відповів Пісторіус.

