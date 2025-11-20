Рубрики
Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков не подтвердил информацию о совместном с США "мирном плане" по завершению войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом спикер Кремля заявил во время брифинга российским пропагандистским СМИ.
Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников
Главкому рупору Кремля задали вопрос, может ли он подтвердить наличие совместного плана США и России по завершению войны в Украине, который состоит из 28 пунктов.
