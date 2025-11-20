logo

У Путина ответили, действительно теперь у РФ и США один план по завершению войны в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

У Путина ответили, действительно теперь у РФ и США один план по завершению войны в Украине

Дмитрий Песков отказался подтверждать наличие совместного с США "мирного плана" по Украине

20 ноября 2025, 15:45
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков не подтвердил информацию о совместном с США "мирном плане" по завершению войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом спикер Кремля заявил во время брифинга российским пропагандистским СМИ.

У Путина ответили, действительно теперь у РФ и США один план по завершению войны в Украине

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

Главкому рупору Кремля задали вопрос, может ли он подтвердить наличие совместного плана США и России по завершению войны в Украине, который состоит из 28 пунктов.

"Нет, я могу по этому сюжету только сказать то, что мы уже неоднократно повторяли. Ничего нового добавить к тому, что было сказано в Анкоридже (на Аляске – ред.), мы не можем. Каких-либо новаций в данном случае у нас нет", — сказал Песков.

Читайте также на портале "Комментарии" — любой план по завершению войны России против Украины требует привлечения украинцев и европейцев. Не могут обсуждаться такие вопросы без учитывания мнения Киева и Брюсселя. Об этом во время общения со СМИ перед заседанием Совета по иностранным делам ЕС заявила высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас.

Также издание "Комментарии" сообщало – советник президента США Дональда Трампа по политическим вопросам Стивен Миллер во время общения с журналистами заявил, что прекращение российской войны в Украине является одним из приоритетов внешней политики Штатов.

"Это вопрос, который президент (Дональд Трамп – ред.) продолжает ставить на первое место в нашей внешней политике, а именно по урегулированию войны между Украиной и Россией", – отметил чиновник.




