У Путіна відповіли, чи справді тепер у РФ і США один план щодо завершення війни в Україні

Прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков не підтвердив інформацію про спільний зі США "мирний план" щодо завершення війни в Україні. Як передає портал "Коментарі", про це речник Кремля заявив під час брифінгу російським пропагандистським ЗМІ.

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

Головному рупору Кремля порушили питання, чи може він підтвердити наявність спільного плану США та Росії щодо завершення війни в Україні, який складається з 28 пунктів.

"Ні, я можу за цим сюжетом тільки сказати те, що ми вже неодноразово повторювали. Нічого нового додати до того, що було сказано в Анкориджі (на Алясці — ред.), ми не можемо. Будь-яких новацій у цьому випадку у нас немає", — сказав Пєсков.

Читайте також на порталі "Коментарі" — будь-який план завершення війни Росії проти України вимагає залучення українців та європейців. Не можуть обговорюватися такі питання без урахування думки Києва та Брюсселя. Про це під час спілкування зі ЗМІ перед засіданням Ради із закордонних справ ЄС заявила високий представник ЄС з питань закордонних справ та безпекової політики Кая Каллас.

Також видання "Коментарі" повідомляло – радник президента США Дональда Трампа з політичних питань Стівен Міллер під час спілкування з журналістами заявив, що припинення російської війни в Україні є одним із пріоритетів зовнішньої політики Штатів.

"Це питання, яке президент (Дональд Трамп – ред.) продовжує ставити на перше місце у нашій зовнішній політиці, а саме щодо врегулювання війни між Україною та Росією", – зазначив чиновник.



