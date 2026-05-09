Выход на заключение мирного соглашения между Украиной и Россией "займет много времени". Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление в интервью российским пропагандистам сделал пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.

По его словам, США хотят ускорить переговоры, но процесс завершения войны против Украины якобы остается "слишком сложным".

Также в Кремле утверждают, что путь к миру будет "очень долгим" и будет зависеть от "сложных деталей".

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что допускает отправку американской делегации в Москву для переговоров о завершении войны России против Украины. Об этом он сказал в пятницу, 8 мая, во время общения с журналистами возле Белого дома.

"Ну, я бы это сделал. Я бы очень хотел, чтобы эта война закончилась", — ответил Дональд Трамп.

В частности, представители СМИ спросили у Трампа, может ли объявленное им трёхдневное перемирие между Украиной и РФ продлиться дольше, на что он ответил утвердительно.

"Возможно. Было бы хорошо. Я бы хотел, чтобы это остановилось. Россия и Украина – это худшее, что случилось со времён Второй мировой войны с точки зрения человеческих потерь. 25 000 молодых солдат каждый месяц. Это безумие. Так что вполне может быть", – отметил президент США.

