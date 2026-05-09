У Путіна відповіли, скільки часу займе вихід на мирну угоду з Україною

Вихід на укладання мирної угоди між Україною та Росією "займе багато часу". Як повідомляє портал "Коментарі", відповідну заяву в інтерв'ю російським пропагандистам зробив прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

"Вихід на мирну угоду триватиме багато часу", — сказав Дмитро Пєсков.

За його словами, США хочуть прискорити переговори, але процес завершення війни проти України нібито залишається "надто складним".

Також у Кремлі стверджують, що шлях до світу буде "дуже довгим" і залежатиме від "складних деталей".

У свою чергу президент США Дональд Трамп заявив, що припускає відправлення американської делегації до Москви для переговорів про завершення війни Росії проти України. Про це він сказав у п'ятницю, 8 травня, під час спілкування з журналістами біля Білого дому.

"Ну, я це зробив би. Я дуже хотів би, щоб ця війна закінчилася", — відповів Дональд Трамп.

Зокрема, представники ЗМІ запитали Трампа, чи може оголошене ним триденне перемир'я між Україною і РФ тривати довше, на що він відповів ствердно.

"Можливо. Було б добре. Я б хотів, щоб це зупинилося. Росія та Україна – це найгірше, що трапилося з часів Другої світової війни з погляду людських втрат. 25 000 молодих солдатів щомісяця. Це божевілля. Тож цілком можливо", – зазначив президент США.

Читайте на порталі "Коментарі" — від Путіна озвучили ультиматум для продовження мирних переговорів: чи є шанс на завершення війни все скоро.



