Кравцев Сергей
Вихід на укладання мирної угоди між Україною та Росією "займе багато часу". Як повідомляє портал "Коментарі", відповідну заяву в інтерв'ю російським пропагандистам зробив прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков.
Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел
За його словами, США хочуть прискорити переговори, але процес завершення війни проти України нібито залишається "надто складним".
Також у Кремлі стверджують, що шлях до світу буде "дуже довгим" і залежатиме від "складних деталей".
У свою чергу президент США Дональд Трамп заявив, що припускає відправлення американської делегації до Москви для переговорів про завершення війни Росії проти України. Про це він сказав у п'ятницю, 8 травня, під час спілкування з журналістами біля Білого дому.
Зокрема, представники ЗМІ запитали Трампа, чи може оголошене ним триденне перемир'я між Україною і РФ тривати довше, на що він відповів ствердно.
