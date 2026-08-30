У Путина озвучили новое условие для мирных переговоров с Украиной: что требует Москва

В России было предложено ввести внешнее управление в Украине как возможный путь к дипломатическому урегулированию войны через мирные переговоры. В Москве утверждают, что такой механизм, якобы, должен быть реализован под эгидой ООН, а после этого могут состояться выборы украинского руководства. Это предложение озвучил замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

Михаил Галузин. Фото из открытых источников

Михаил Галузин в комментарии российским СМИ заявил, что одним из условий РФ для начала мирных переговоров может быть смена власти в Украине. По его словам, за этот процесс могла бы отвечать ООН.

"Внешнее управление в Киеве под эгидой ООН могло открыть путь к дипломатическому урегулированию", — заявил Галузин.

Галузин также напомнил о предварительных заявлениях Владимира Путина. Российский диктатор ранее предлагал ввести в Украине временное внешнее управление с участием ООН, США, европейских государств и российских партнеров.

В Москве утверждают, что после установления такого управления можно было провести выборы "высшего руководства" Украины. По словам Галузина, именно с новыми украинскими властями Россия якобы могла бы вести мирные переговоры о дальнейшем урегулировании войны.

Напомним, что это не первые подобные заявления Галузина. Еще в феврале этого года представитель Путина предлагал временное управление Украиной, которое осуществляло бы ООН. Тогда Галузин также повторил традиционные обвинения в адрес президента Украины Владимира Зеленского и подверг сомнению его легитимность.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в МИДе РФ озвучили условия Путина для прекращения войны в Украине.