logo

BTC/USD

64083

ETH/USD

1907.11

USD/UAH

44.87

EUR/UAH

51.76

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия У Путина параноидальный страх за свою жизнь: на какие крайности пошел Кремль
commentss НОВОСТИ Все новости

У Путина параноидальный страх за свою жизнь: на какие крайности пошел Кремль

Путин ограничивает поездки по регионам России на фоне атак дронов, а Кремль усиливает репрессии и контроль над обществом.

12 августа 2026, 12:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Российский диктатор Владимир Путин все больше ограничивает свои поездки по регионам России из-за угрозы ударов украинских беспилотников. Одновременно Кремль усугубляет внутренние репрессии и контроль над обществом на фоне экономических проблем и роста критики власти. Об этом пишет Daily Star, описывая меры безопасности во время последних поездок Путина.

У Путина параноидальный страх за свою жизнь: на какие крайности пошел Кремль

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

В статье Daily Star отмечает, что визиты Путина в регионы сопровождаются масштабными ограничениями для местных жителей. Во время пребывания Путина в Казани перекрывали целые улицы, ограничивали использование электросамокатов, а также фиксировали перебои с доступом к мобильному интернету. Такие меры объясняют необходимостью обеспечить безопасность главы Кремля на фоне угрозы атак украинских беспилотников.

Особое внимание издание обращает на ситуацию с топливом в российских регионах. Во время визита Путина в один из сибирских городов местным жителям удалось купить бензин по относительно низкой цене, однако после отлета диктатора стоимость горючего резко возросла и вернулась к передним показателям.

Параллельно российские власти продолжают ограничивать деятельность оппозиционных политиков накануне парламентских выборов. По меньшей мере 23 политика потеряли возможность участвовать в выборах. Часть из них преследуются по обвинению в демонстрации "экстремистской" символики. Под давлением оказалась и партия "Яблоко", которая является одной из немногих политических сил в России, открыто выступающей против войны против Украины.

Однако Россию покидают также представители "системной оппозиции". Среди них Борис Надеждин, который выехал из страны после столкновения с угрозами безопасности.

По оценке старшего научного сотрудника Международного института стратегических исследований Найджела Гулд-Дэвиса, российские власти демонстрируют все большую нервозность по поводу возможного внутреннего недовольства.

"Сейчас, на пятом году войны, Кремль не чувствует, что он расслаблен или уверен в своем контроле над общественным мнением. Страх перед определенным вызовом снизу настолько глубок, что возникает своеобразный рефлекс безопасности, который дергается все сильнее", — отмечает Гулд-Дэвис.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин охотится за молодыми моделями OnlyFans в России.

Также "Комментарии" писали, что у Зеленского объяснили, почему Путин боится окончания войны.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/petrified-putin-hides-killer-drones-37534882
Теги:

Новости

Все новости