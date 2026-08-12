У Путина параноидальный страх за свою жизнь: на какие крайности пошел Кремль

Российский диктатор Владимир Путин все больше ограничивает свои поездки по регионам России из-за угрозы ударов украинских беспилотников. Одновременно Кремль усугубляет внутренние репрессии и контроль над обществом на фоне экономических проблем и роста критики власти. Об этом пишет Daily Star, описывая меры безопасности во время последних поездок Путина.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

В статье Daily Star отмечает, что визиты Путина в регионы сопровождаются масштабными ограничениями для местных жителей. Во время пребывания Путина в Казани перекрывали целые улицы, ограничивали использование электросамокатов, а также фиксировали перебои с доступом к мобильному интернету. Такие меры объясняют необходимостью обеспечить безопасность главы Кремля на фоне угрозы атак украинских беспилотников.

Особое внимание издание обращает на ситуацию с топливом в российских регионах. Во время визита Путина в один из сибирских городов местным жителям удалось купить бензин по относительно низкой цене, однако после отлета диктатора стоимость горючего резко возросла и вернулась к передним показателям.

Параллельно российские власти продолжают ограничивать деятельность оппозиционных политиков накануне парламентских выборов. По меньшей мере 23 политика потеряли возможность участвовать в выборах. Часть из них преследуются по обвинению в демонстрации "экстремистской" символики. Под давлением оказалась и партия "Яблоко", которая является одной из немногих политических сил в России, открыто выступающей против войны против Украины.

Однако Россию покидают также представители "системной оппозиции". Среди них Борис Надеждин, который выехал из страны после столкновения с угрозами безопасности.

По оценке старшего научного сотрудника Международного института стратегических исследований Найджела Гулд-Дэвиса, российские власти демонстрируют все большую нервозность по поводу возможного внутреннего недовольства.

"Сейчас, на пятом году войны, Кремль не чувствует, что он расслаблен или уверен в своем контроле над общественным мнением. Страх перед определенным вызовом снизу настолько глубок, что возникает своеобразный рефлекс безопасности, который дергается все сильнее", — отмечает Гулд-Дэвис.

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