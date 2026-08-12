У Путіна параноїдальний страх за власне життя: на які крайнощі пішов Кремль

Російський диктатор Володимир Путін дедалі більше обмежує свої поїздки регіонами Росії через загрозу ударів українських безпілотників. Одночасно Кремль посилює внутрішні репресії та контроль над суспільством на тлі економічних проблем і зростання критики влади. Про це пише Daily Star, описуючи заходи безпеки під час останніх поїздок Путіна.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

У статті Daily Star зазначає, що візити Путіна до регіонів супроводжуються масштабними обмеженнями для місцевих жителів. Зокрема, під час перебування Путіна в Казані перекривали цілі вулиці, обмежували використання електросамокатів, а також фіксували перебої з доступом до мобільного інтернету. Такі заходи пояснюють необхідністю забезпечити безпеку очільника Кремля на тлі загрози атак українських безпілотників.

Окрему увагу видання звертає на ситуацію з паливом у російських регіонах. Під час візиту Путіна до одного із сибірських міст місцевим жителям вдалося придбати бензин за відносно низькою ціною, однак після відльоту диктатора вартість пального різко зросла та повернулася до передніх показників.

Паралельно російська влада продовжує обмежувати діяльність опозиційних політиків напередодні парламентських виборів. Щонайменше 23 політики втратили можливість брати участь у виборах. Частину з них переслідують через звинувачення у демонстрації "екстремістської" символіки. Під тиском опинилася і партія "Яблуко", яка є однією з небагатьох політичних сил у Росії, яка відкрито виступає проти війни проти України.

Однак Росію залишають також представники "системної опозиції". Серед них Борис Надєждін, який, виїхав з країни після того, як зіткнувся з загрозами безпеці.

За оцінкою старшого наукового співробітника Міжнародного інституту стратегічних досліджень Найджела Гулд-Девіса, російська влада демонструє дедалі більшу нервозність щодо можливого внутрішнього невдоволення.

"Зараз, на п’ятому році війни, Кремль не відчуває, що він розслаблений або впевнений у своєму контролі над громадською думкою. Страх перед певним викликом знизу настільки глибокий, що виникає своєрідний рефлекс безпеки, який сіпається дедалі сильніше", — зауважує Гулд-Девіс.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путін полює на молодих моделей OnlyFans у Росії.

Також "Коментарі" писали, що у Зеленського пояснили, чому Путін боїться закінчення війни.