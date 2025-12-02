logo

У Путина пригрозили ЕС из-за конфискации российских активов: как ответит РФ
НОВОСТИ

У Путина пригрозили ЕС из-за конфискации российских активов: как ответит РФ

Глава ВТБ Андрей Костин пригрозил ЕС полвека судебных процессов в случае использования замороженных российских активов для поддержки Украины.

2 декабря 2025, 10:05
Автор:
avatar

Slava Kot

Россия резко отреагировала на планы Европейского Союза использовать замороженные активы для финансирования потребностей Украины. Близкий соратник российского диктатора Владимира Путина и глава ВТБ Андрей Костин заявил, что Москва готова начать судебные процессы против ЕС на десятки лет, если Брюссель примет решение о передаче средств Киеву.

У Путина пригрозили ЕС из-за конфискации российских активов: как ответит РФ

Глава ВТБ Андрей Костин. Фото из открытых источников

На фоне дискуссий в Евросоюзе о возможности предоставления Украине кредита под обеспечение около 140 миллиардов евро российских суверенных активов Костин обвинил ЕС в желании "вести войну чужими деньгами" и заявил, что использование этих средств будет расценено Москвой как конфискация.

Банкир подчеркнул, что в ответ Россия будет изымать европейские активы на своей территории, а юридические споры могут продолжаться "50 лет и больше".

"Проблема заключается в том, что эти деньги могут быть использованы для войны, а не для мира. Удобно вести войну не только чужими руками, но и чужими деньгами – это самая высокая утонченность для Европы. Но этому не может быть никакого оправдания", — сказал российский банкир.

ЕС уже долго обсуждает пути использования российских активов в пользу Украины. План подразумевает, что замороженные средства российского центробанка могут стать основой кредитов для финансирования обороны и бюджета Киева. Однако решение до сих пор заблокировано из-за позиции отдельных членов блока, в частности Бельгии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер Бельгии назвал новую причину не передавать Украине замороженные активы РФ.

Также "Комментарии" писали, что Путин пригрозил ЕС из-за конфискации российских активов.



Источник: https://www.reuters.com/business/finance/top-russian-banker-says-eu-faces-50-years-litigation-if-it-takes-russias-frozen-2025-12-01/
