У Путина пригрозили ЕС из-за конфискации российских активов: как ответит РФ

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Россия резко отреагировала на планы Европейского Союза использовать замороженные активы для финансирования потребностей Украины. Близкий соратник российского диктатора Владимира Путина и глава ВТБ Андрей Костин заявил, что Москва готова начать судебные процессы против ЕС на десятки лет, если Брюссель примет решение о передаче средств Киеву.
Глава ВТБ Андрей Костин. Фото из открытых источников
На фоне дискуссий в Евросоюзе о возможности предоставления Украине кредита под обеспечение около 140 миллиардов евро российских суверенных активов Костин обвинил ЕС в желании "вести войну чужими деньгами" и заявил, что использование этих средств будет расценено Москвой как конфискация.
Банкир подчеркнул, что в ответ Россия будет изымать европейские активы на своей территории, а юридические споры могут продолжаться "50 лет и больше".
ЕС уже долго обсуждает пути использования российских активов в пользу Украины. План подразумевает, что замороженные средства российского центробанка могут стать основой кредитов для финансирования обороны и бюджета Киева. Однако решение до сих пор заблокировано из-за позиции отдельных членов блока, в частности Бельгии.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер Бельгии назвал новую причину не передавать Украине замороженные активы РФ.
Также "Комментарии" писали, что Путин пригрозил ЕС из-за конфискации российских активов.