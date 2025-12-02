У Путіна пригрозили ЄС через конфіскацію російських активів: як відповість РФ

Росія різко відреагувала на плани Європейського Союзу використати заморожені російські активи для фінансування потреб України. Близький соратник російського диктатора Володимира Путіна та голова ВТБ Андрій Костін заявив, що Москва готова розпочати судові процеси проти ЄС на десятки років, якщо Брюссель ухвалить рішення про передачу коштів Києву.

Голова ВТБ Андрій Костін. Фото з відкритих джерел

На тлі дискусій у Євросоюзі про можливість надання Україні кредиту під забезпечення близько 140 мільярдів євро російських суверенних активів, Костін звинуватив ЄС у бажанні "вести війну чужими грошима" та заявив, що використання цих коштів буде розцінене Москвою як конфіскація.

Банкір наголосив, що у відповідь Росія вилучатиме європейські активи на своїй території, а юридичні суперечки можуть тривати "50 років і більше".

"Проблема полягає в тому, що ці гроші можуть бути використані для війни, а не для миру. Зручно вести війну не лише чужими руками, а й чужими грошима – це найвища витонченість для Європи. Але цьому не може бути жодного виправдання", — сказав російський банкір.

ЄС вже тривалий час обговорює шляхи використання російських активів на користь України. План передбачає, що заморожені кошти російського центробанку можуть стати основою кредитів для фінансування оборони та бюджету Києва. Однак рішення досі заблоковане через позицію окремих членів блоку, зокрема Бельгії.

