logo_ukra

BTC/USD

87011

ETH/USD

2805.63

USD/UAH

42.34

EUR/UAH

49.31

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія У Путіна пригрозили ЄС через конфіскацію російських активів: як відповість РФ
commentss НОВИНИ Всі новини

У Путіна пригрозили ЄС через конфіскацію російських активів: як відповість РФ

Голова ВТБ Андрій Костін пригрозив ЄС пів століття судових процесів у разі використання заморожених російських активів для підтримки України.

2 грудня 2025, 10:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Росія різко відреагувала на плани Європейського Союзу використати заморожені російські активи для фінансування потреб України. Близький соратник російського диктатора Володимира Путіна та голова ВТБ Андрій Костін заявив, що Москва готова розпочати судові процеси проти ЄС на десятки років, якщо Брюссель ухвалить рішення про передачу коштів Києву. 

У Путіна пригрозили ЄС через конфіскацію російських активів: як відповість РФ

Голова ВТБ Андрій Костін. Фото з відкритих джерел

На тлі дискусій у Євросоюзі про можливість надання Україні кредиту під забезпечення близько 140 мільярдів євро російських суверенних активів, Костін звинуватив ЄС у бажанні "вести війну чужими грошима" та заявив, що використання цих коштів буде розцінене Москвою як конфіскація.

Банкір наголосив, що у відповідь Росія вилучатиме європейські активи на своїй території, а юридичні суперечки можуть тривати "50 років і більше".

"Проблема полягає в тому, що ці гроші можуть бути використані для війни, а не для миру. Зручно вести війну не лише чужими руками, а й чужими грошима – це найвища витонченість для Європи. Але цьому не може бути жодного виправдання", — сказав російський банкір.

ЄС вже тривалий час обговорює шляхи використання російських активів на користь України. План передбачає, що заморожені кошти російського центробанку можуть стати основою кредитів для фінансування оборони та бюджету Києва. Однак рішення досі заблоковане через позицію окремих членів блоку, зокрема Бельгії.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що прем’єр Бельгії назвав нову причину не передавати Україні заморожені активи РФ.

Також "Коментарі" писали, що Путін пригрозив ЄС через конфіскацію російських активів.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.reuters.com/business/finance/top-russian-banker-says-eu-faces-50-years-litigation-if-it-takes-russias-frozen-2025-12-01/
Теги:

Новини

Всі новини