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У Путина пригрозили США "уникальным оружием, способным уничтожить Америку"

В России снова угрожают уничтожить США, в этот раз порцию угроз озвучил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев

сегодня, 15:45
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Автор:

Кравцев Сергей

Россия имеет уникальное оружие, после применения которого ничего не останется даже от Америки. Как передает издание "Комментарии", такое заявление сделал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, слова которого цитируют российские пропагандистские СМИ "РИА Новости" и ТАСС.

У Путина пригрозили США "уникальным оружием, способным уничтожить Америку"

Николай Патрушев. Фото: из открытых источников

"У России есть уникальное оружие, которым она способна уничтожить любого противника, в том числе США, в случае угрозы своему существованию", – заявил Патрушев. 


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Заявления некоторых политиков США о том, что Россия не сумеет ответить на ядерный удар Патрушев назвал "недальновидной и опасной глупостью".

По мнению Патрушева, Россия после того, как прекратил существовать СССР якобы "провела работу над ошибками" и сейчас "может обеспечить как внутреннюю стабильность, так и безопасность от угроз извне".

Николай Патрушев считает, что сейчас США занимаются тем, чтобы Россия прекратила иметь важную роль среди тех государства, которые имеют ядерный арсенал и как только с Россией будет вопрос решен, Вашингтон тут же возьмется за КНР.

Также путинский приспешник повторил пропагандистские тезисы о том, что план Запада не сработал, санкции, которые были введены против России не сумели подорвать ее экономике, не стали толком для народных протестов.

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Также издание "Комментарии" сообщало – когда российские элиты могут сместить Путина – может ли на это повлиять ордер на арест МУС. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему порталу детально разобрались в ситуации.




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Источник: https://ria.ru/20230327/oruzhie-1860934870.html
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