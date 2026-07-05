Спикер Кремля Дмитрий Песков выступил с очередной серией заявлений по Украине, повторив пропагандистские тезисы о якобы угрозе ее "дезинтеграции". Представитель Путина также попытался увязать возможные территориальные претензии Польши с ситуацией вокруг Украины.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков в комментарии российскому пропагандисту Павлу Зарубину заявил, что в Польше якобы существуют политические силы, считающие часть украинских территорий "польскими землями".

"Они убеждены абсолютно, что значительная часть Украины – это действительно польские земли. Угроза дезинтеграции висит над Украиной, поскольку в Польше всегда было очень много тех, кто был бы не прочь поживиться украинскими территориями", — заявил Песков.

По словам Пескова, в польской политике якобы всегда существовали прагматические силы, рассматривавшие возможность усиления своего влияния за счет украинских земель. Он также утверждал, что в условиях войны такие настроения якобы становятся заметнее.

Свои заявления представитель Кремля связал с недавними высказываниями главы канцелярии президента Польши Збигнева Богуцкого, который, комментируя исторические вопросы, использовал термин "Малопольше" для западноукраинских территорий.

В то же время термин "Малопольша" исторически означает один из регионов Польши вокруг Кракова. Его применение в отношении западных областей Украины вызывает споры, поскольку в историческом контексте межвоенного периода он использовался польскими властями по отношению к территориям Галиции после их вхождения в состав Второй Речи Посполитой. Именно поэтому использование этого названия в отношении украинских земель часто рассматривается как ревизионистский или политически чувствительный жест, в частности, как россияне используют термин "новороссия" в отношении южных украинских территорий.

Заявления Пескова стали еще одним примером российской информационной риторики, направленной на дискредитацию Украины и ее отношений с западными партнерами. Несмотря на отдельные исторические споры между Киевом и Варшавой, Польша остается одним из ключевых союзников Украины по противодействию российской агрессии и оказанию военной и гуманитарной помощи.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что историк назвал единственное условие примирения Украины и Польши.

Также "Комментарии" писали, что Путин назвал украинские территории, которые хочет захватить Россия.