Речник Кремля Дмитро Пєсков виступив із черговою серією заяв щодо України, повторивши пропагандистські тези про нібито загрозу її "дезінтеграції". Представник Путіна також спробував пов'язати можливі територіальні претензії Польщі з ситуацією навколо України.

Речник Кремля Дмитро Пєсков. Фото з відкритих джерел

Дмитро Пєсков у коментарі російському пропагандисту Павлу Зарубіну заявив, що в Польщі нібито існують політичні сили, які вважають частину українських територій "польськими землями".

"Вони переконані абсолютно, що значна частина України – це насправді польські землі. Загроза дезінтеграції висить над Україною, оскільки в Польщі завжди було дуже багато тих, хто був би не проти поживитися українськими територіями", — заявив Пєсков.

За словами Пєскова, в польській політиці нібито завжди існували прагматичні сили, які розглядали можливість посилення свого впливу за рахунок українських земель. Він також стверджував, що в умовах війни такі настрої нібито стають більш помітними.

Свої заяви представник Кремля пов'язав із нещодавніми висловлюваннями глави канцелярії президента Польщі Збігнєва Богуцького, який, коментуючи історичні питання, використав термін "Малопольща" щодо західноукраїнських територій.

Водночас термін "Малопольща" історично означає один із регіонів Польщі навколо Кракова. Його застосування стосовно західних областей України викликає суперечки, оскільки в історичному контексті міжвоєнного періоду він використовувався польською владою щодо територій Галичини після їх входження до складу Другої Речі Посполитої. Саме тому використання цієї назви щодо українських земель часто розглядається як ревізіоністський або політично чутливий жест, зокрема, як росіяни використовують термін "новоросія" щодо південних українських територій.

Заяви Пєскова стали черговим прикладом російської інформаційної риторики, спрямованої на дискредитацію України та її відносин з західними партнерами. Попри окремі історичні суперечки між Києвом і Варшавою, Польща залишається одним із ключових союзників України у протидії російській агресії та наданні військової й гуманітарної допомоги.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що історик назвав єдину умову примирення України та Польщі.

Також "Коментарі" писали, що Путін назвав українські території, які хоче захопити Росія.