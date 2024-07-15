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У Путина уже знают, кто на самом деле стоит за покушением на Трампа

Россия обвиняет в покушении на Трампа его политических оппонентов

сегодня, 13:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Кремле считают, что попытка убийства бывшего президента США Дональда Трампа была организована его политическими противниками. Атмосфера вокруг него спровоцировала то, что чем сталкивается Америка сегодня. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Politico, цитируя слова спикера Кремля Дмитрия Пескова.

У Путина уже знают, кто на самом деле стоит за покушением на Трампа

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

"После многочисленных попыток устранить кандидата Трампа с политической арены с помощью, сначала правовых инструментов, судов, прокуратуры, попыток политической дискредитации и компрометации кандидата, всем сторонним наблюдателям стало очевидно, что его жизнь под угрозой", — заявил Песков.

Кроме того, главный рупор Кремля добавил, что Москва "не считает, что покушение на жизнь Трампа было организовано нынешней властью, но атмосфера вокруг кандидата в президенты спровоцировала то, с чем сегодня сталкивается Америка".

В то же время издание отметило, что представитель Кремля повторяет тезисы некоторых республиканцев, которые пытались переложить вину за стрельбу на демократов, обвиняя их в "разжигании вражды".

"Россия всегда осуждала и сейчас осуждает любые проявления насилия во время политической борьбы", — сказал Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь также отметил, что российский правитель Владимир Путин не звонил Трампу и не собирается этого делать.

Читайте также на портале "Комментарии" — после покушения на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа в Кремле также задумались о том, чтобы усилить меры по обеспечению безопасности российского диктатора Владимира Путина. Во время общения с представителями СМИ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что безопасность Путина обеспечивается на должном уровне, но меры усилены "по понятным причинам".

Также издание "Комментарии" сообщало – стали известны подробности о стрелке, совершившем покушение на Дональда Трампа.




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