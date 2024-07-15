У Путина уже знают, кто на самом деле стоит за покушением на Трампа

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В Кремле считают, что попытка убийства бывшего президента США Дональда Трампа была организована его политическими противниками. Атмосфера вокруг него спровоцировала то, что чем сталкивается Америка сегодня. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Politico, цитируя слова спикера Кремля Дмитрия Пескова.
Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников
Кроме того, главный рупор Кремля добавил, что Москва "не считает, что покушение на жизнь Трампа было организовано нынешней властью, но атмосфера вокруг кандидата в президенты спровоцировала то, с чем сегодня сталкивается Америка".
В то же время издание отметило, что представитель Кремля повторяет тезисы некоторых республиканцев, которые пытались переложить вину за стрельбу на демократов, обвиняя их в "разжигании вражды".
Пресс-секретарь также отметил, что российский правитель Владимир Путин не звонил Трампу и не собирается этого делать.
Читайте также на портале "Комментарии" — после покушения на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа в Кремле также задумались о том, чтобы усилить меры по обеспечению безопасности российского диктатора Владимира Путина. Во время общения с представителями СМИ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что безопасность Путина обеспечивается на должном уровне, но меры усилены "по понятным причинам".
Также издание "Комментарии" сообщало – стали известны подробности о стрелке, совершившем покушение на Дональда Трампа.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!