В Кремле спохватились усиливать меры по безопасности Путина: Песков объяснил причину

После покушения на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа в Кремле также задумались о том, чтобы усилить меры по обеспечению безопасности российского диктатора Владимира Путина. Во время общения с представителями СМИ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что безопасность Путина обеспечивается на должном уровне, но меры усилены "по понятным причинам".

Путин и Песков. Фото: из открытых источников

Также главный рупор Кремля заявил, что Владимир Путин не связывался с Дональдом Трампом после покушения на него и не планирует это делать в ближайшем будущем.

Отметим, на предвыборном митинге в Пенсильвании произошла стрельба, в которой Дональд Трамп получил ранение уха. После покушения на убийство бывшего президента США стало известно, что нападающим оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс.

Во время выступления Дональда Трампа на митинге в Батлере, штат Пенсильвания, раздались несколько выстрелов. На видео с места инцидента заметно, что Трамп имел кровь на лице, а также получил ранение уха.

Как выяснили американские СМИ, нападающим Трампа стал американец Томас Мэтью Крукс. Мужчина во время покушения на Трампа находился на крыше производственного завода в 120 метрах от сцены, где выступал кандидат в президенты США.

Кроме ранения президента, стрелок успел убить одного из присутствовавших на предвыборном митинге. Кроме того, еще двое были ранены.

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Также издание "Комментарии" сообщало – стали известны подробности о стрелке, совершившем покушение на Дональда Трампа.