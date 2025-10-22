У Путина вновь переиграли позицию: что теперь говорят о встрече Путина с Трампом

Рубрики
Кравцев Сергей
Спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев утверждает, что подготовка встречи лидеров РФ и США якобы продолжается. Об этом говорится в посте путинского чиновника в соцсети Х.
Кирилл Дмитриев. Фото: из открытых источников
По утверждению Дмитриева, журналисты якобы искажают информацию, что встречи не будет, напрасно нагоняют паники.
Отметим, в свою очередь президент США Дональд Трамп объяснил, почему его запланированный саммит в Венгрии с российским диктатором Владимиром Путиным отложили, но не отменили. На поставленный вопрос, Трамп ответил, что не хочет "бесполезной встречи". Заявление Трампа прозвучало во время разговора с представителями СМИ в Овальном кабинете.
Дональд Трамп сказал, что еще не принял решение о встрече, которую он хотел провести в ближайшее время в Будапеште.
По словам американского президента, решение о встрече с Путиным будет принято в течение двух следующих дней.
