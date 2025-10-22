logo

У Путина вновь переиграли позицию: что теперь говорят о встрече Путина с Трампом
commentss НОВОСТИ Все новости

У Путина вновь переиграли позицию: что теперь говорят о встрече Путина с Трампом

Кирилл Дмитриев заявил, что подготовка к саммиту с Трампом продолжается

22 октября 2025, 07:13
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев утверждает, что подготовка встречи лидеров РФ и США якобы продолжается. Об этом говорится в посте путинского чиновника в соцсети Х.

У Путина вновь переиграли позицию: что теперь говорят о встрече Путина с Трампом

Кирилл Дмитриев. Фото: из открытых источников

По утверждению Дмитриева, журналисты якобы искажают информацию, что встречи не будет, напрасно нагоняют паники.

"СМИ искажают комментарии о "ближайшем будущем", чтобы подорвать перспективы предстоящего саммита. Подготовка продолжается", — написал Дмитриев.

Отметим, в свою очередь президент США Дональд Трамп объяснил, почему его запланированный саммит в Венгрии с российским диктатором Владимиром Путиным отложили, но не отменили. На поставленный вопрос, Трамп ответил, что не хочет "бесполезной встречи". Заявление Трампа прозвучало во время разговора с представителями СМИ в Овальном кабинете.

Дональд Трамп сказал, что еще не принял решение о встрече, которую он хотел провести в ближайшее время в Будапеште. 

"Не хотел бы напрасно тратить время", – высказался американский лидер. 

По словам американского президента, решение о встрече с Путиным будет принято в течение двух следующих дней.

Читайте также на портале "Комментарии" — все больше оснований утверждать, что никакой встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште в ближайшее время не будет. Слишком уж разные позиции сторон. Почему срывается так широко анонсировавшийся саммит. В первую очередь Вашингтоном? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.

Ранее "Комментарии" писали — в Кремле сделали заявление о дате встречи Путина и Трампа.




Источник: https://x.com/kadmitriev/status/1980733665048240595
