У Путіна знову переграли позицію: що тепер говорять про зустріч Путіна з Трампом

Спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв стверджує, що підготовка зустрічі лідерів РФ та США нібито продовжується. Про це йдеться у пості путінського чиновника у соцмережі Х.

Кирило Дмитрієв. Фото: із відкритих джерел

За твердженням Дмитрієва, журналісти нібито спотворюють інформацію, що зустрічі не буде, даремно наздоганяють паніки.

"ЗМІ спотворюють коментарі про "найближче майбутнє", щоб підірвати перспективи майбутнього саміту. Підготовка триває", — написав Дмитрієв.

Зазначимо, у свою чергу, президент США Дональд Трамп пояснив, чому його запланований саміт в Угорщині з російським диктатором Володимиром Путіним відклали, але не скасували. На поставлене запитання Трамп відповів, що не хоче "марної зустрічі". Заява Трампа пролунала під час розмови із представниками ЗМІ в Овальному кабінеті.

Дональд Трамп сказав, що ще не ухвалив рішення про зустріч, яку він хотів провести найближчим часом у Будапешті.

"Не хотів би даремно витрачати час", – висловився американський лідер.

За словами американського президента, рішення про зустріч із Путіним буде ухвалено протягом двох наступних днів.

