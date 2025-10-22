logo_ukra

У Путіна знову переграли позицію: що тепер говорять про зустріч Путіна з Трампом
У Путіна знову переграли позицію: що тепер говорять про зустріч Путіна з Трампом

Кирило Дмитрієв заявив, що підготовка до саміту з Трампом триває

22 жовтня 2025, 07:13
Кравцев Сергей

Спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв стверджує, що підготовка зустрічі лідерів РФ та США нібито продовжується. Про це йдеться у пості путінського чиновника у соцмережі Х.

У Путіна знову переграли позицію: що тепер говорять про зустріч Путіна з Трампом

Кирило Дмитрієв. Фото: із відкритих джерел

За твердженням Дмитрієва, журналісти нібито спотворюють інформацію, що зустрічі не буде, даремно наздоганяють паніки. 

"ЗМІ спотворюють коментарі про "найближче майбутнє", щоб підірвати перспективи майбутнього саміту. Підготовка триває", — написав Дмитрієв.

Зазначимо, у свою чергу, президент США Дональд Трамп пояснив, чому його запланований саміт в Угорщині з російським диктатором Володимиром Путіним відклали, але не скасували. На поставлене запитання Трамп відповів, що не хоче "марної зустрічі". Заява Трампа пролунала під час розмови із представниками ЗМІ в Овальному кабінеті. 

Дональд Трамп сказав, що ще не ухвалив рішення про зустріч, яку він хотів провести найближчим часом у Будапешті.

"Не хотів би даремно витрачати час", – висловився американський лідер.

За словами американського президента, рішення про зустріч із Путіним буде ухвалено протягом двох наступних днів.

Читайте також на порталі "Коментарі" – все більше підстав стверджувати, що жодної зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна у Будапешті найближчим часом не буде. Занадто різні позиції сторін. Чому зривається саміт, що так широко анонсувався. Насамперед Вашингтоном? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, проаналізувавши думки експертів.

Раніше "Коментарі" писали — у Кремлі зробили заяву про дату зустрічі Путіна та Трампа.




Джерело: https://x.com/kadmitriev/status/1980733665048240595
