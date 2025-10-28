У Путіна знову заговорили про зустріч із Трампом: які гарантії хочуть отримати

У Кремлі, як і раніше, сподіваються на те, що незабаром відбудуться переговори між РФ і США на найвищому рівні, але Росії потрібні гарантії, що зустріч Путіна та Трампа принесе результат. Як передає портал "Коментарі", про це на Мінській міжнародній конференції з питань євразійської безпеки заявить міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Сергій Лавров. Фото: з відкритих джерел

Глава МЗС РФ також заявив, що Москва сподівається, що Дональд Трамп, як і раніше, прагне до врегулювання конфлікту в Україні на основі зустрічі на Алясці.

При цьому, якщо Москва, як і раніше, розраховує на діалог з Вашингтоном, то про діалог з елітами НАТО і ЄС поки що не йдеться, зазначив Лавров.

Російський міністр наголосив, що Володимир Путін готовий "рухатися далі у практичному плані на запропонованій основі".

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не вважає, що її дії проти України якимось чином порушують положення Будапештського меморандуму.

"Там (у Будапештському меморандумі – ред.) говориться, що Україна, так само як і інші колишні радянські республіки, що відмовилися від ядерної зброї, отримає гарантії, які ядерні держави дають неядерним державам. Ось і все. Це все. Ці гарантії свідчать, що ядерна зброя не буде використана проти неядерних держав, які є зброї", — зазначив Лавров.



