У России сегодня нет политики, а у людей нет субъектности, - социолог

Зафиксированные "Левада-центром" социологические мнения, отражающие разное отношение к выехавшим соотечественникам, это прежде всего результат влияния пропаганды, уверен публицист, социолог Игорь Яковенко. По его оценке, отсюда идет вся истерика по поводу "изменников, покинувших родную страну в тяжелое время", пишут "Комментарии".



Путин все равно будет продолжать гнуть свою линию

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"Эта истерическая пропаганда, конечно, работает, – добавил собеседник "Голоса Америки". – Но что же дальше? У людей сформировалось то ли мнение, а что они с ним могут делать – и ничего. Потому что у России сегодня нет политики, а население не имеет субъектности. Поэтому строго говоря, это даже нельзя назвать расколом в обществе. Народ, к сожалению, лишен какой-либо возможности действовать политическим способом".

Смена мнений граждан никак не влияет на политику Кремля, продолжил Игорь Яковенко. По его мнению, россияне сегодня могут в той или иной степени поддерживать войну или выступать против нее, а Путин все равно будет продолжать гнуть свою линию.

"Я абсолютно убежден, что если бы 23 февраля граждан России на прозрачном референдуме, спросили, хотите ли вы начать войну против Украины, большинство сказало бы твердую нет, – подчеркнул он. – Но сейчас это никакого значения, к сожалению, не имеет. Это уже потом, когда война вступила в свои права и по телевизору ее всячески оправдывали, ситуация в общественном мнении начала складываться по-другому. Но в любом случае речь идет не о расколе, а максимум о тихом бурлении внутри социума".

По данным исследования, 49% респондентов в той или иной степени поддержали зарожденную в недрах российской бюрократии инициативу о лишении собственности уехавших людей, продолжили занимать активную гражданскую позицию и критикуют власть.

Публициста поразил этот факт.

"Здесь со всей очевидностью прослеживается верность выдвинутым в свое время большевикам лозунгам: отобрать и поделить, граби награбленное. Эти принципы глубоко проникли в народную душу. Поэтому идея отобрать собственность всегда встретит соболезнования у значительной части утратившего моральные ориентиры народа", – подытожил Игорь Яковенко.

По соцопросу, доля россиян, осуждающих широко известных персон, выехавших после начала войны, составила 52%, еще 41% относятся к уехавшим знаменитостям, нейтрально и лишь 5% — "с пониманием".

Россию среди других с началом войны и применением санкций оставили многие знаменитые актеры, режиссеры, писатели, музыканты, представители других творческих профессий, не говоря уже о большой группе журналистов.

"Комментарии" также писали о том, что Евросоюз пытается найти и заморозить деньги находящихся под санкциями ЕС российских миллиардеров. Европейский Союз смог заморозить 20,9 млрд евро.

Как сообщал портал "Комментарии", значительная часть людей в РФ хочет победы или, по крайней мере, прекращения мясорубки, но не видит, как этого можно достичь и приходит от этого в смятение.

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