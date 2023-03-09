У России сегодня нет политики, а у людей нет субъектности, - социолог

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Моесеенко Валентина
Зафиксированные "Левада-центром" социологические мнения, отражающие разное отношение к выехавшим соотечественникам, это прежде всего результат влияния пропаганды, уверен публицист, социолог Игорь Яковенко. По его оценке, отсюда идет вся истерика по поводу "изменников, покинувших родную страну в тяжелое время", пишут "Комментарии".
Путин все равно будет продолжать гнуть свою линию
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Смена мнений граждан никак не влияет на политику Кремля, продолжил Игорь Яковенко. По его мнению, россияне сегодня могут в той или иной степени поддерживать войну или выступать против нее, а Путин все равно будет продолжать гнуть свою линию.
По данным исследования, 49% респондентов в той или иной степени поддержали зарожденную в недрах российской бюрократии инициативу о лишении собственности уехавших людей, продолжили занимать активную гражданскую позицию и критикуют власть.
Публициста поразил этот факт.
По соцопросу, доля россиян, осуждающих широко известных персон, выехавших после начала войны, составила 52%, еще 41% относятся к уехавшим знаменитостям, нейтрально и лишь 5% — "с пониманием".
Россию среди других с началом войны и применением санкций оставили многие знаменитые актеры, режиссеры, писатели, музыканты, представители других творческих профессий, не говоря уже о большой группе журналистов.
"Комментарии" также писали о том, что Евросоюз пытается найти и заморозить деньги находящихся под санкциями ЕС российских миллиардеров. Европейский Союз смог заморозить 20,9 млрд евро.
Как сообщал портал "Комментарии", значительная часть людей в РФ хочет победы или, по крайней мере, прекращения мясорубки, но не видит, как этого можно достичь и приходит от этого в смятение.
Читайте на портале "Комментарии" — стало известно во сколько миллионов обошлась рашистам тревожная ночь украинцев.
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