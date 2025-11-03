У росіян додасться проблем із паливом: де в РФ були чутні сильні вибухи

У ніч проти 3 листопада росіяни в черговий раз поскаржилися на атаку невідомих дронів. Вибухи було чути у Саратові і, попередньо, під ударом опинився місцевий НПЗ.

Вибухи у Росії. Фото: з відкритих джерел

Перші повідомлення про вибухи з'явилися приблизно о 00:50 за київським часом. Сирену та звуки роботи ППО чули жителі Саратова та міста Енгельс (Саратовська область РФ).

"Потужні вибухи в небі почали лунати о першій годині ночі, і з різною періодичністю тривають досі. Звуки прольоту БпЛА і хлопки також чують жителі Балаковського і Калінінського районів області", — ділилися у місцевих пабліках росіяни.

Через невеликий проміжок часу у соцмережах почали з'являтися перші кадри наслідків. Люди у соцмережах стверджують, що під ударом дронів опинився місцевий НПЗ.

Пізніше деякі Telegram-канали почали повідомляти, що в районі установки АВТ-6 (яка, мабуть, на території об'єкта) зафіксована пожежа.

У той же час заявляється, що ще один дрон не зміг влучити в установку ізомеризації пентан-гексанової фракції. Причиною цього стала антидронова сітка.

