Удар від Китаю та союзників РФ: чому Путін тепер стрімко втрачає останніх партнерів

Росія стикається не лише з труднощами на фронті, а й із поступовою втратою підтримки з боку держав, які донедавна вважалися її ключовими партнерами. Директор аналітичного центру Baltic International Security Centre Едвард Лукас у колонці для Euobserver стверджує, що міжнародні позиції Кремля слабшають, а дедалі більше союзників починають дистанціюватися від Москви.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

На думку Едварда Лукаса, найвідчутніший удар по російських інтересах завдає Китай. Пекін заблокував постачання морських рушійних систем, необхідних Росії для розвитку Північного морського шляху в Арктиці. Крім того, переговори щодо газопроводу "Сила Сибіру-2" зайшли у глухий кут через вимоги Китаю закуповувати російський газ за дешевою ціною внутрішнього ринку РФ.

Ситуацію ускладнює і скорочення енергетичних доходів Росії. Після припинення більшості трубопровідних поставок до Європейського Союзу Москва змушена шукати нові ринки збуту, тоді як удари по нафтопереробній інфраструктурі підвищують її залежність від китайських нафтопродуктів.

Водночас інші країни також демонструють дедалі більшу самостійність. Казахстан запровадив обмеження на імпорт більшості видів російської пшениці. Президент Азербайджану Ільхам Алієв публічно висловив підтримку Україні. Вірменія продовжує реалізовувати транспортні проєкти з Туреччиною та Азербайджаном, не чекаючи погодження Москви.

Едвард Лукас вважає, що ці процеси свідчать про поступове ослаблення геополітичного впливу Росії. Якщо раніше Кремль намагався виступати центром тяжіння для партнерів, то тепер дедалі частіше сам опиняється у становищі сторони, яка змушена погоджуватися на невигідні умови та дедалі більше залежить від Китаю.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що історик Норман Дейвіс озвучив сценарій розпаду Росії. За його словами, Китай забере Владивосток.

Також "Коментарі" писали, що Путін тиждень не виходить з Кремля через параною та страх вбивства.