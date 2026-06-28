Удары по РФ и паника элит: на Западе предупредили о новой страшной тактике Путина

Рост недовольства войной внутри России, в частности из-за масштабных украинских атак беспилотниками, может не ослабить позиции Кремля, а наоборот ужесточить реакцию российского диктатора Владимира Путина. Об этом говорится в аналитическом материале CBC.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

По данным CBC, последние удары по территории России, включая объекты в районе Москвы, влияют не только на общественные настроения, но и на часть политической и бизнес-элиты, которая до сих пор имеет ограниченное влияние на принятие решений в Кремле. Как отмечает в материале лауреат Пулитцеровской премии и историк Энн Эпплбаум, для части россиян война перестает быть абстракцией.

"Они наконец-то увидели войну и начинают понимать, что… они не только не побеждают, но и приближается война", — заявила историкиня.

В то же время, Эпплбаум отмечает, что даже если удары по российской инфраструктуре не способны быстро изменить ход войны, они могут постепенно влиять на элиты, которые до сих пор остаются частично вовлеченными в принятие решений.

"Они вполне очевидно доказательством того, что россияне не находятся в безопасности, что они не победили Украину, что война продолжается и что они платят за нее высокую цену", — говорит Эпплбаум.

Отдельное внимание исследователи обращают на информационную политику Москвы. Несмотря на серию атак, российское государственное телевидение почти не показывает последствия ударов, а жители крупных городов часто не получают официальных предупреждений об опасности. Это создает разрыв между реальностью и тем, как ее представляет пропаганда.

В то же время, не все эксперты соглашаются с тем, что общественное недовольство может стать фактором давления на Кремль. Журналист UNITED24 Media Евгений Славный предостерегает от чрезмерного оптимизма, отмечая, что критика власти не равна отказу от поддержки войны. А историк Майкл Киммидж предполагает, что в ответ на внутреннее давление Кремль может выбрать противоположную стратегию усиления репрессий и эскалацию атак против Украины.

"Он всегда может наброситься на такие вещи, как водоснабжение, электроснабжение – что он и делал, – но можно повысить ставки и действительно попытаться создать гуманитарную катастрофу в Украине", – сказал Киммидж.

Таким образом, даже рост внутреннего недовольства в России не гарантирует смягчения политики Кремля по переговорам, а может привести к еще более опасной фазе войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщает, что в Кремле сделали новое заявление о переговорах.

Также "Комментарии" писали, что у россиян пылает. После атаки дронов и ракет горят два гигантских НПЗ РФ.