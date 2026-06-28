Удары по РФ и паника элит: на Западе предупредили о новой страшной тактике Путина

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Slava Kot
Рост недовольства войной внутри России, в частности из-за масштабных украинских атак беспилотниками, может не ослабить позиции Кремля, а наоборот ужесточить реакцию российского диктатора Владимира Путина. Об этом говорится в аналитическом материале CBC.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
По данным CBC, последние удары по территории России, включая объекты в районе Москвы, влияют не только на общественные настроения, но и на часть политической и бизнес-элиты, которая до сих пор имеет ограниченное влияние на принятие решений в Кремле. Как отмечает в материале лауреат Пулитцеровской премии и историк Энн Эпплбаум, для части россиян война перестает быть абстракцией.
В то же время, Эпплбаум отмечает, что даже если удары по российской инфраструктуре не способны быстро изменить ход войны, они могут постепенно влиять на элиты, которые до сих пор остаются частично вовлеченными в принятие решений.
Отдельное внимание исследователи обращают на информационную политику Москвы. Несмотря на серию атак, российское государственное телевидение почти не показывает последствия ударов, а жители крупных городов часто не получают официальных предупреждений об опасности. Это создает разрыв между реальностью и тем, как ее представляет пропаганда.
В то же время, не все эксперты соглашаются с тем, что общественное недовольство может стать фактором давления на Кремль. Журналист UNITED24 Media Евгений Славный предостерегает от чрезмерного оптимизма, отмечая, что критика власти не равна отказу от поддержки войны. А историк Майкл Киммидж предполагает, что в ответ на внутреннее давление Кремль может выбрать противоположную стратегию усиления репрессий и эскалацию атак против Украины.
Таким образом, даже рост внутреннего недовольства в России не гарантирует смягчения политики Кремля по переговорам, а может привести к еще более опасной фазе войны.
Ранее портал "Комментарии" сообщает, что в Кремле сделали новое заявление о переговорах.
Также "Комментарии" писали, что у россиян пылает. После атаки дронов и ракет горят два гигантских НПЗ РФ.