Удары Украины достали к Питеру: в США раскрыли масштабы бензинового коллапса в РФ

Россия все глубже погружается в топливный кризис, охватывающий уже не только приграничные регионы, но и крупные города. Об этом говорится в анализе американского Института изучения войны (ISW), связывающего ситуацию с последствиями украинских ударов по российской энергетической инфраструктуре. По оценкам аналитиков, несмотря на попытки Кремля сдержать рост цен и стабилизировать поставки, дефицит горючего в РФ продолжает расширяться и может усугубиться в ближайшей перспективе.

В России топливный кризис. Фото иллюстративное

Институт изучения войны, ссылаясь на российские медиа, сообщает о росте цен на бензин и перебоях со снабжением в ряде регионов, включая Санкт-Петербург, Воронеж и Тулу. Это города, ранее не считавшиеся проблемными для дефицита топлива в России.

В отчете аналитиков ISW отмечается, что независимые заправочные сети вынуждены поднимать цены во избежание убытков, тогда как государственные структуры пытаются административно сдерживать рынок. Однако эти меры не дают стабильного результата.

Региональные администрации в России обсуждают введение ценовых ограничений на топливо, в то время как в Тверской области уже вводились временные лимиты на продажу бензина на отдельных АЗС. В Тульской области власти признают перебои со снабжением, объясняя их логистическими проблемами и ростом спроса.

По мнению экспертов ISW, российское правительство в краткосрочной перспективе вряд ли сможет полностью стабилизировать ситуацию, поскольку логистические сбои и дефицит производства продолжают скапливаться. Кроме того, аналитики считают, что Украина продолжит свои атаки по энергетическим объектам РФ, чем усугубит топливный дефицит в России.

Ранее портал "Кометнари" сообщал, что одна из крупнейших нефтяных компаний России ввела лимиты на продажу бензина и дизеля.

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