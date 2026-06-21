Удари України дістали до Пітера: у США розкрили масштаби бензинового колапсу в РФ

Росія дедалі глибше занурюється в паливну кризу, яка охоплює вже не лише прикордонні регіони, а й великі міста. Про це йдеться в аналізі американського Інституту вивчення війни (ISW), який пов’язує ситуацію із наслідками українських ударів по російській енергетичній інфраструктурі. За оцінками аналітиків, попри спроби Кремля стримати зростання цін і стабілізувати постачання, дефіцит пального в РФ продовжує розширюватися і може поглибитися в найближчій перспективі.

У Росії паливна криза. Фото ілюстративне

Інститут вивчення війни, посилаючись на російські медіа, повідомляє про зростання цін на бензин та перебої з постачанням у низці регіонів, включно зі Санкт-Петербургом, Воронежем і Тулою. Це міста, які раніше не вважалися проблемними для дефіциту палива в Росії.

У звіті аналітиків ISW зазначається, що незалежні заправні мережі вимушені піднімати ціни, аби уникнути збитків, тоді як державні структури намагаються адміністративно стримувати ринок. Однак, ці заходи не дають стабільного результату.

Регіональні адміністрації в Росії обговорюють запровадження цінових обмежень на паливо, тоді як у Тверській області вже вводили тимчасові ліміти на продаж бензину на окремих АЗС. У Тульській області влада визнає перебої з постачанням, пояснюючи їх логістичними проблемами та зростанням попиту.

На думку експертів ISW, російський уряд у короткостроковій перспективі навряд чи зможе повністю стабілізувати ситуацію, оскільки логістичні збої та дефіцит виробництва продовжують накопичуватися. Крім того, аналітики вважають, що Україна продовжить свої атаки по енергетичних об’єктах РФ чим посилить паливний дефіцит в Росії.

Раніше портал "Кометнарі" повідомляв, що одна з найбільших нафтових компаній Росії запровадила ліміти на продаж бензину та дизеля.

Також "Коментарі" писали, що росіяни в паніці після атаки дронів. Масштабна пожежа на нафтобазі у Краснодарському краї.