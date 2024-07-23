Украина получит оружие за российские деньги: Захарова угрожает жесточайшим ответом

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель объявил, что Украина получит первый транш по доходам от замороженных активов РФ в августе. По словам Борреля, российские деньги пойдут на покупку оружия для Украины. На эти заявления отреагировала пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, которая пригрозила "очень жестким" ответом.



Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Жозеп Боррель сообщил, что в августе будет осуществлен первый перевод доходов с замороженных российских активов на сумму 1,4 млрд евро для Украины. Представитель российского МИД Мария Захарова пригрозила, что в ЕС "почувствуют" ответ за передачу российских денег на закупку оружия.

"Мы неоднократно говорили, что будем отвечать очень жестко. В межведомственном формате по каждому пункту будет приниматься решение, как отвечать. Конечно, будем действовать в национальных интересах, но они это почувствуют, и я думаю, что они это знают", — сказала Захарова.

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель сообщил, что доходами из замороженных активов РФ Европейский Союз профинансирует приоритетное военное оборудование для Украины, в том числе средства противовоздушной обороны и снаряды для артиллерии.

Кроме того, Боррель отметил, что деньги пойдут и в Украину. По его словам, часть российских денег будет направлена на украинскую оборонную промышленность для закупки военной техники.

Напомним, что после полномасштабного вторжения России страны Запада заморозили около 300 млрд евро российских активов, большинство из них находятся на счетах европейских банков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на решение ЕС закупить оружие для Украины на доходы от российских заблокированных активов.

Также "Комментарии" писали, что Захарова обидами ответила на слова Зеленского о мирных переговорах.