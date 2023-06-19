Украинская разведка рассказала сколько у Путина двойников

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов указал сколько у Путина двойников. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Юсова для украинского журналиста Валерия Калныша.
Путин и его двойники. Фото из открытых источников
По словам Андрея Юсова, украинская разведка обнаружила определенные отличия, не свойственные президенту России. Разница между двойниками проявляется в физиологических признаках, средствах безопасности и протокольных отличиях. Таким образом, ГУР смогли обнаружить, что президент России Владимир Путин имеет три двойника.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Юсов отмечает, что не все союзники Путина пытаются скрыться за двойниками.
Представитель ГУР отметил, что определение настоящего Путина является одной из приоритетных задач по его отправке на международный трибунал или на заседание МУС.
Украинская разведка неоднократно заявляла о существовании у Путина двойников, в частности руководитель ГУР Кирилл Буданов указывал, что некоторым двойникам Путина делают пластические операции, чтобы они походили на президента РФ.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские пропагандисты Ольга Скабеева и Евгений Попов не ожидали такого ответа от гостя своей программы на государственном телевидении РФ. Российский журналист заявил, что пропустил украинское контрнаступление, потому что был на карантине из-за предстоящей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Также "Комментарии" писали, что Институт изучения войны рассказал о планах Кремля воспользоваться мирным планом представителей Африки.
Обсуждения
Новости