Украинская разведка рассказала сколько у Путина двойников

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов указал сколько у Путина двойников. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Юсова для украинского журналиста Валерия Калныша.

Путин и его двойники. Фото из открытых источников

По словам Андрея Юсова, украинская разведка обнаружила определенные отличия, не свойственные президенту России. Разница между двойниками проявляется в физиологических признаках, средствах безопасности и протокольных отличиях. Таким образом, ГУР смогли обнаружить, что президент России Владимир Путин имеет три двойника.

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"Они пробуют делать все максимально реалистично, даже карантин заставляют терпеть для того, чтобы наконец встретиться не с оригиналом", — утверждает представитель Главного управления разведки.

Юсов отмечает, что не все союзники Путина пытаются скрыться за двойниками.

"У Лукашенко нет двойников. В то же время внешность Путина изначально способствовала существованию двойников", — говорит Андрей Юсов.

Представитель ГУР отметил, что определение настоящего Путина является одной из приоритетных задач по его отправке на международный трибунал или на заседание МУС.

Украинская разведка неоднократно заявляла о существовании у Путина двойников, в частности руководитель ГУР Кирилл Буданов указывал, что некоторым двойникам Путина делают пластические операции, чтобы они походили на президента РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские пропагандисты Ольга Скабеева и Евгений Попов не ожидали такого ответа от гостя своей программы на государственном телевидении РФ. Российский журналист заявил, что пропустил украинское контрнаступление, потому что был на карантине из-за предстоящей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Также "Комментарии" писали, что Институт изучения войны рассказал о планах Кремля воспользоваться мирным планом представителей Африки.