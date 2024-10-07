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Украинские хакеры "поздравили" Путина с днем рождения

В день рождения Путина украинские хакеры сломали российские телеканалы и госсистему всех судов России.

сегодня, 16:40
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Slava Kot

7 октября, в день рождения российского диктатора Владимира Путина, украинские хакеры сломали около 20 государственных российских телеканалов, большинство из которых распространяло пропаганду Кремля.

Украинские хакеры "поздравили" Путина с днем рождения

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: epa

Как сообщает "Суспільне", с самого утра была совершена атака на всероссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию. Как следствие, такие пропагандистские каналы, как "Россия 24", "Россия 1", "Россия Культура" и еще около 20 других прекратили свое вещание.

"По нашей информации, на болотах не работает не только онлайн-вещание этих телеканалов, но и телевизионное. Работники компании скулят, что уничтожена вся информация на серверах, даже резервные копии, не работает онлайн-вещание и внутренние сервисы, нет даже интернета и телефонии", – сообщили хакеры.

Впоследствии сообщили, что ответственность за кибератаку на российские телеканалы пропаганды взяла на себя группа хакеров Sudo rm-RF. Эта группа хакеров неоднократно совершала атаки на РФ.

Кроме того, Путина также "поздравили" с днем рождения киберкорпус ГУР, совместно с активистами группы "ВО Team", которые сломали госсистему всех судов России — "Правосудие". В результате кибератаки была получена документация системы и персональные данные пользователей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России заставили школьников и дошкольников приветствовать российского диктатора Владимира Путина с днем рождения.

Также "Комментарии" писали, что хакеры перехватили секретное письмо Путину. В нем оказалась важная дата смены политики России, получившей название "дезападизация".



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