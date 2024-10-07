Украинские хакеры "поздравили" Путина с днем рождения

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Slava Kot
7 октября, в день рождения российского диктатора Владимира Путина, украинские хакеры сломали около 20 государственных российских телеканалов, большинство из которых распространяло пропаганду Кремля.
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: epa
Как сообщает "Суспільне", с самого утра была совершена атака на всероссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию. Как следствие, такие пропагандистские каналы, как "Россия 24", "Россия 1", "Россия Культура" и еще около 20 других прекратили свое вещание.
Впоследствии сообщили, что ответственность за кибератаку на российские телеканалы пропаганды взяла на себя группа хакеров Sudo rm-RF. Эта группа хакеров неоднократно совершала атаки на РФ.
Кроме того, Путина также "поздравили" с днем рождения киберкорпус ГУР, совместно с активистами группы "ВО Team", которые сломали госсистему всех судов России — "Правосудие". В результате кибератаки была получена документация системы и персональные данные пользователей.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России заставили школьников и дошкольников приветствовать российского диктатора Владимира Путина с днем рождения.
Также "Комментарии" писали, что хакеры перехватили секретное письмо Путину. В нем оказалась важная дата смены политики России, получившей название "дезападизация".
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