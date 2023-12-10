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Украинский эксперт говорит о преемнике Путина: более опасный, чем Пригожин

Военный эксперт Александр Коваленко рассказал, что Путин возможно обеспокоен ростом силы одного из своих министров, который имеет амбиции стать президентом России.

сегодня, 12:00
Автор:
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Slava Kot
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Министр обороны России Сергей Шойгу видит себя преемником Владимира Путина, считает украинский военный эксперт Александр Коваленко. По его мнению, Шойгу представляет большую угрозу для президента России, чем погибший Пригожин.

Украинский эксперт говорит о преемнике Путина: более опасный, чем Пригожин

У Шойгу есть амбиции заменить Путина

В России официально была объявлена дата проведения президентских выборов – 17 марта 2024 года. 8 декабря глава Кремля Владимир Путин объявил, что будет участвовать в выборах, а пресс-секретарь его администрации Дмитрий Песков ранее заявлял о несомненной победе Путина на следующих выборах.


Однако военно-политический эксперт из группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире телеканала Freeдом высказался о возможном преемнике Путина — министре обороны России Сергее Шойге.

"У Шойгу есть амбиции – он себя видит на российском троне вместо Путина", – говорит Коваленко.

По словам Коваленко, Шойгу проявлял амбиции еще до начала полномасштабного вторжения, ведь стал лидером путинской партии "Единая Россия", а теперь имеет контроль над армией РФ. Несмотря на то, что за Путина может выступить Росгвардия и кадыровцы, эксперт объясняет, что они имеют гораздо меньший потенциал, чем регулярная армия России.

"Сейчас, помимо всего прочего, это и полный контроль основного силового блока — армия. Сергей Шойгу на сегодняшний день становится все более опасным для Путина, даже более опасным, чем был Пригожин. Сейчас Путин, наверное, сожалеет даже о том, что согласился с устранением Пригожина и Уткина", — объяснил военно-политический обозреватель.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что британский эксперт по искусственному интеллекту обнаружил неожиданное отличие в выступлениях Путина.

Также "Комментарии" писали о Путине, пригрозившем одной из стран, где якобы относятся к россиянам, как к свиньям.



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Источник: https://uatv.ua/uk/shojgu-bachyt-sebe-na-rosijskomu-troni-vijskovo-politychnyj-oglyadach/
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