Украинский эксперт говорит о преемнике Путина: более опасный, чем Пригожин

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Slava Kot
Министр обороны России Сергей Шойгу видит себя преемником Владимира Путина, считает украинский военный эксперт Александр Коваленко. По его мнению, Шойгу представляет большую угрозу для президента России, чем погибший Пригожин.
У Шойгу есть амбиции заменить Путина
В России официально была объявлена дата проведения президентских выборов – 17 марта 2024 года. 8 декабря глава Кремля Владимир Путин объявил, что будет участвовать в выборах, а пресс-секретарь его администрации Дмитрий Песков ранее заявлял о несомненной победе Путина на следующих выборах.
Однако военно-политический эксперт из группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире телеканала Freeдом высказался о возможном преемнике Путина — министре обороны России Сергее Шойге.
По словам Коваленко, Шойгу проявлял амбиции еще до начала полномасштабного вторжения, ведь стал лидером путинской партии "Единая Россия", а теперь имеет контроль над армией РФ. Несмотря на то, что за Путина может выступить Росгвардия и кадыровцы, эксперт объясняет, что они имеют гораздо меньший потенциал, чем регулярная армия России.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что британский эксперт по искусственному интеллекту обнаружил неожиданное отличие в выступлениях Путина.
Также "Комментарии" писали о Путине, пригрозившем одной из стран, где якобы относятся к россиянам, как к свиньям.
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