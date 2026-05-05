Упал на самое дно: в России перестали публиковать рейтинг Путина

В России прекратили публикацию еженедельных рейтингов доверия к главе Кремля Владимиру Путину. Это произошло на фоне заметного понижения показателей российского диктатора. Последние данные, традиционно обнародованные ВЦИОМом, на этот раз не появились в установленные сроки.

Как сообщает The Moscow Times, рейтинг Путина не публикуется с конца апреля после нескольких недель подряд падения уровня поддержки. Показатели российского диктатора должны были появиться в выходной день 1 мая. Однако даже 4 мая, являющегося рабочим днем, рейтинг Путина не появился. Например, в прошлом году ВЦИОМ публиковал рейтинг Путина 9 мая, несмотря на выходной день.

В последний раз опубликованный показатель доверия к лидеру РФ опустился примерно до 65%, что стало одним из самых низких значений за последние годы. Всего с начала года уровень одобрения Путина потерял 12 процентных пунктов. Подобное падение самое серьезное для российского диктатора со времен пенсионной реформы 2018 года. Тогда Путин потерял 19 пунктов, а его рейтинг опустился с 81,5 до 62,5%.

В то же время Фонд "Общественное мнение" опубликовал показатели 1 мая и зафиксировал снижение рейтинга Путина до 73%. Это минимальный уровень поддержки российского диктатора с начала полномасштабной войны против Украины. В прошлом году этот показатель превышал 78%.

Как указывает политолог Аббас Галлямов цифры ФОМ и ВЦИОМ, близкие к 70%, ничего не говорят о реальной популярности Путина.

"На самом деле они указывают на соотношение числа тех, кто боится и не боится говорить социологам правду о своем отношении к президенту", — утверждает Галлямов и добавляет, что главное заключение, которое следует за опросами последних недель, состоит в том, что "людей настолько возмущает происходящее, что они понемногу начинают терять страх".

