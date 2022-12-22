Увеличить численность армии и продолжать «СВО» в Украине: о чем говорят новые заявления Кремля

Во время своего выступления на коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что численность российской армии планируют увеличить еще на 350 тысяч человек (до 1,5 млн). А присутствовавший на мероприятии диктатор Владимир Путин поддержал предложение продолжать т.н. "военную спецоперацию" в Украине, пока ее цели (которые Кремль периодически переформулирует) не будут выполнены. О чём говорят данные заявления? Как российско-украинская война может развиваться далее – по крайней мере, в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Путин и Шойгу. Фото: из открытых источников

В Кремле настойчиво хотят переговоров

Эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов считает, что Шойгу и Путин пытаются сохранить подобие хорошей мины при плохой игре.

"В Кремле настойчиво пытаются вступить в переговорный процесс. Вот Путин совместно с Шойгу и заявляют, что могут увеличить армию, продолжать боевые действия. Это их стартовая позиция для переговоров, – поясняет эксперт. – Что касается целей так называемой "спецоперации" (по сути – войны РФ против Украины), то российские власти могут в любой момент заявить, что те выполнены – и они выводят свои войска. Подобное мы видели в Сирии. И когда в Украине у оккупационной армии не будет сил для продолжения боевых действий, вполне "прокатит" для российского общества, что некие "цели" якобы "выполнены". Даром, что какие это были цели — непонятно. Ведь то, что заявлялось ранее публично, все эти "денацификация", "десатанизация" – откровенный бред".

Говоря о вероятном продолжении военных действий, Николай Спиридонов отметил, что, судя по встрече Зеленского с Байденом, по заявлениям о росте поставок вооружений Украине, перевес ВСУ над противником в современных видах вооружений будет сохраняться и может даже увеличиться.

"Так что надеемся на дальнейшее освобождение наших территорий. На 2023 год ряд военных экспертов делают благоприятные для нас прогнозы. И если в ближайшие месяцы произойдет дальнейшая разбалансировка российской армии, это даст возможность ВСУ отвоевать временно аннексированные территории нашей страны", – резюмирует Николай Спиридонов.

На фронте продолжатся активные боевые действия

Экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий, бывший председатель Луганской военно-гражданской администрации (2015-2016 гг), руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл" Георгий Тука рассуждает так:

"Заявления высшего военно-политического руководства РФ, сделанные на данном заседании, говорят о том, что никаких видимых, осязаемых – даже намеков на то, что Путин готов к реальным мирным переговорам – нет. Не готов! Агрессивная позиция России остается неизменной".

При этом, отмечает эксперт продолжается политика надувания щек.

"Я слушал вчера часть выступления Путина. Львиная доля – это рассказы в стиле "каждый солдат должен иметь…". И далее список, начиная от тепловизоров и заканчивая современными ракетами. Но, думаю, многие эксперты, которые следят за армией РФ, анализируя ход военных действий в Украине, уже объективно понимают, что так называемая российская мощь это – мыльный пузырь. Можно бесконечно рассказывать о том, что "каждый солдат должен иметь самое современное оружие". Но такового у россиян нет и в ближайшей перспективе, похоже, не будет. А щеки можно надувать бесконечно", – подчеркивает Георгий Тука.

Он прогнозирует, что на фронте продолжаться активные боевые действия. Россия, считает эксперт, будет продолжать атаки на Донецком направлении (Бахмут, Авдеевка и так далее). Не исключены попытки повторения вторжения со стороны Беларуси.

"Наши воины, скорее всего, будут стараться контратаковать на Запорожском и Луганском направлениях. Насколько это будут успешные попытки – поживем-увидим. Что касается политического процесса, надеюсь, будет продолжаться процесс давления на Россию, вводиться дополнительные ограничительные механизмы. Меня порадовала (не знаю, насколько это будет эффективно) движение в ЕС утвердить кандидатуру уполномоченного, который будет следить за выполнением уже принятых санкций. Работая в министерстве, я чудесно отдавал себе отчет, насколько неэффективны механизмы соблюдения санкционного режима против РФ, – говорит Георий Тука. – И практически с марта-2022, когда начали принимать новые ограничения из-за российского вторжения, я не уставал говорить, что надо больше внимания уделять не принятию новых и новых пакетов, а мониторингу действия существующих".

Мы увидели очередную демонстрацию, что Путин готов заплатить любую цену ради воплощения своих безумных имперских планов

По мнению политического эксперта Владислава Дзивидзинского, заявления Шойгу направлены на подготовку российского общества к очередному пополнению российской армии, которая обескровлена войной против Украины.

"Поддержка этого решения Путиным вполне очевидна – если бы соответствующего одобрения не было ранее, то такое предложение и не обсуждалось бы. Так что мы видим очередной театр и фарс, разыгрываемый в публичном пространстве. Визуализаия давно принятых планов. Причем планов не лучших", – считает эксперт.

Он поясняет, что Кремль намерен за счет человеческого ресурса (а его в РФ хватает) увеличивать численное количество армии. Фактически – очередная демонстрация, что Путин готов заплатить любую цену ради воплощения своих безумных имперских планов. И более 100 тысяч погибших захватчиков, о чем сегодня сообщил Генштаб ВСУ, абсолютно не критерий для Кремля, чтобы менять планы.

"Цифра погибших может увеличиваться – и никаких проблем для себя в этом российская власть не видит. Так что реализуется наиболее прогнозируемый сценарий. После провала блицкрига, РФ решила переводить войну в битву на истощение. При этом, Украина переживает реальное разрушение и деструкцию (ракетные и прочие удары, потеря огромного количества ресурсов). И тут критически важным фактором является не только наши стойкость и мужество, но и то, как нам будут помогать зарубежные партнеры", – акцентирует Владислав Дзивидзинский.

Для РФ же, продолжает он, эта битва на истощение во многом зависит от роста недовольства российским обществом войной, которую развязал Кремль.

"Сейчас это недовольство сдерживается всеми возможными способами, в том числе – закручиванием гаек, ущемлением свобод. Однако уровень недовольства растет. С каждым сообщением о новых смертях россиян в Украине, с повышением токсичности РФ в цивилизованном обществе, – отмечает эксперт. – Эта игра на выживание будет в нашу пользу, если российское руководство исчерпает ресурсы для поддержания войны и сдерживания недовольства в обществе. Когда начнет рушиться сама система власти в стране-агрессоре. И чем раньше это произойдет, тем лучше. Потому что каждый день войны – это новые погибшие и раненые украинцы, новые разрушения наших городов и экономики, продолжение оттока человеческого капитала за рубеж. При этом, если РФ заморозка конфликта по принципу Донбасс, Абхазии, Приднестровья – устраивает, то нас, безусловно – нет. Но чтобы не допустить такого сценария, не потерять возможность восстановиться в принципе, нам нужно закончить войну как можно быстрее. Именно поэтому мы заинтересованы в активизации боевых действий для достижения нужного нам результата".

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