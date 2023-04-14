logo

BTC/USD

30237.32

ETH/USD

2072.44

LTC/USD

94.88

USD/UAH

37.75

EUR/UAH

41.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Уже и Первомай в России уходит в «подполье»
commentss НОВОСТИ Все новости

Уже и Первомай в России уходит в «подполье»

Федерация профсоюзов России посоветовала не проводить праздничное шествие на 1 мая из-за "террористической опасности"

сегодня, 18:19
Поделитесь публикацией:
Автор:

Моесеенко Валентина

Вместо традиционных демонстраций на 1 мая – Международный день трудящихся, в этом году лояльная Кремлю Федерация независимых профсоюзов России советует проводить "встречи в трудовых коллективах", об этом сообщает BBC, пишут "Комментарии".

Уже и Первомай в России уходит в «подполье»

В РФ предлагают не проводить первомайских демонстраций – боятся

"Из-за того, что сейчас уровень террористической опасности выше, даже в тех регионах, которые далеки от мест проведения специальной военной операции. Так и то, что нужно в других несколько формах как минимум этот Первомай проводить", — заявили в федерации профсоюзов, используя одобренный властью термин вместо слова "война".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Ранее в аннексированном Крыму, а также в приграничных с Украиной Курской и Белгородской областях отменили парады и торжества в День победы 9 мая из соображений безопасности.

"Парада не будет для того, чтобы не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих в центре Белгорода", — прокомментировал губернатор.

Напомним, "Комментарии" писали, что Российская Федерация каждый год проводит масштабные парады в Москве и других регионах страны в честь "Дня победы". В этом году несколько городов в РФ упразднили праздничные мероприятия, а в Кремле все еще планируется парад на Красной площади.

Как писали ранее "Комментарии", украинцам же, чей самолет, конечно, с помощью военных, долетит и приземлится на Красной площади в Москве, обещают многомиллионное денежное вознаграждение.

Читайте на страницах "Комментариев" — резиновая техника и опасения увидеть гостей из Украины: какими будут парады в России на 9 мая, — военный эксперт.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/bbcrussian/44684
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!