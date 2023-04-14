Рубрики
МЕНЮ
Моесеенко Валентина
Вместо традиционных демонстраций на 1 мая – Международный день трудящихся, в этом году лояльная Кремлю Федерация независимых профсоюзов России советует проводить "встречи в трудовых коллективах", об этом сообщает BBC, пишут "Комментарии".
В РФ предлагают не проводить первомайских демонстраций – боятся
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Ранее в аннексированном Крыму, а также в приграничных с Украиной Курской и Белгородской областях отменили парады и торжества в День победы 9 мая из соображений безопасности.
Напомним, "Комментарии" писали, что Российская Федерация каждый год проводит масштабные парады в Москве и других регионах страны в честь "Дня победы". В этом году несколько городов в РФ упразднили праздничные мероприятия, а в Кремле все еще планируется парад на Красной площади.
Как писали ранее "Комментарии", украинцам же, чей самолет, конечно, с помощью военных, долетит и приземлится на Красной площади в Москве, обещают многомиллионное денежное вознаграждение.
Читайте на страницах "Комментариев" — резиновая техника и опасения увидеть гостей из Украины: какими будут парады в России на 9 мая, — военный эксперт.
Обсуждения
Новости