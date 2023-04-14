Вместо традиционных демонстраций на 1 мая – Международный день трудящихся, в этом году лояльная Кремлю Федерация независимых профсоюзов России советует проводить "встречи в трудовых коллективах", об этом сообщает BBC, пишут "Комментарии".



В РФ предлагают не проводить первомайских демонстраций – боятся

"Из-за того, что сейчас уровень террористической опасности выше, даже в тех регионах, которые далеки от мест проведения специальной военной операции. Так и то, что нужно в других несколько формах как минимум этот Первомай проводить", — заявили в федерации профсоюзов, используя одобренный властью термин вместо слова "война".

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Ранее в аннексированном Крыму, а также в приграничных с Украиной Курской и Белгородской областях отменили парады и торжества в День победы 9 мая из соображений безопасности.

"Парада не будет для того, чтобы не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих в центре Белгорода", — прокомментировал губернатор.

Напомним, "Комментарии" писали, что Российская Федерация каждый год проводит масштабные парады в Москве и других регионах страны в честь "Дня победы". В этом году несколько городов в РФ упразднили праздничные мероприятия, а в Кремле все еще планируется парад на Красной площади.

Как писали ранее "Комментарии", украинцам же, чей самолет, конечно, с помощью военных, долетит и приземлится на Красной площади в Москве, обещают многомиллионное денежное вознаграждение.

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