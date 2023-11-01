В Carlsberg заявили, что Россия украла их бизнес: Медведев саркастически отреагировал

Датская компания Carlsberg заявила, что перестала сотрудничать с Россией и хочет продать свою дочернюю компанию в РФ. Однако российское правительство предложило компании соглашение по которому сможет просто арестовать активы компании и забрать себе.



Российский политик Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

После полномасштабного вторжения Carlsberg пытался найти покупателя на свою дочернюю компанию "Балтика" в России. В июне компания нашла покупателя и собиралась заключить сделку, однако уже через месяц Путин наложил арест на активы Carlsberg в России, что делает реализацию сделки невозможной.

"Нет никакого способа обойти тот факт, что они украли наш бизнес в России, и мы не собираемся помогать им, чтобы это выглядело легитимным", – сказал гендиректор компании Джейкоб Ааруп-Андерсен.

Таким образом, компания выразила свой протест, чтобы пойти на соглашение, которое позволит России бесплатно получить контроль над российским предприятием датской компании.

На эту ситуацию отреагировал российский политик Дмитрий Медведев, считающий это местью за то, что западные компании помогают Украине в противостоянии с Россией.

"Мы вам – санкции, а украинскому режиму – оружие, но вы нашу собственность не трогайте или, как минимум, дайте выгодно продать. Хрен вам, а не деньги!", — заявил Медведев и поблагодарил компанию за инвестиции, наполняющие российский бюджет.

Отметим, что в России Carlsberg имел 8 предприятий, на которых работало 8400 человек. В прошлом году стоимость дочерней компании "Балтика" оценивалась в 1,4 млрд долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что пропагандист РФ Владимир Соловьев заявил, что через несколько лет Россия захватит Берлин.

Также "Комментарии" писали о Медведеве, который предложил пересмотреть границы в Европейском Союзе.