В чем смысл жизни - ответил Путин

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Татьяна Лозовенко
Смысл жизни заключается в добрых делах, заявил президент России Владимир Путин на онлайн-форуме волонтеров партии "Единая Россия". Об этом сообщает российское издание "Лента 24".
Владимир Путин
Напомним, недавно стало известно, что россиян начнут сажать в тюрьму за призывы вернуть Крым Украине. Согласно изменениям в статьи 30 и 31 УПК России, экстремизмом в стране теперь считается не только отчуждение территорий, но и призывы к этому. Ранее сотрудники полиции Нью-Йорка расследовали возможную угрозу взрыва в самолете, летевшем из Москвы, в международном аэропорту Джона Ф. Кеннеди.
Ранее сообщили, что Британия вводит санкции против России, Венесуэлы, Пакистана и Гамбии за нарушение прав человека.
Как ранее писали "Комментарии", лаборатория AstraZeneca и Россия объявили о проведении совместных клинических испытаний двух вакцин против нового коронавируса. Отмечено, что тесты будут проводиться на людях от 18 лет. Совместные испытания были предложены Россией еще в конце ноября. Этому событию предшествовала недавняя публикация результатов испытаний Pfizer в научном издании, так как AstraZeneca обвинили Pfizer в сокрытии информации об испытаниях вакцины против коронавируса на поздней стадии. После публикации Pfizer получили разрешение на использование в США от FDA.
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