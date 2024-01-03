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В ЦНС назвали страну, которую Россия хочет использовать для покупки дронов

Россия ищет новые пути, чтобы обойти международные санкции. Кремль получил предварительное согласие на создание фиктивных компаний для изготовления дронов в одной из стран Азии.

сегодня, 11:44
Автор:
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Slava Kot
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В Кремле пытаются обойти санкции, чтобы получить возможность закупать электронику и производить беспилотники для ударов по Украине. Одной из стран, с которой Россия хочет наладить сотрудничество, может быть Узбекистан. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Центр национального сопротивления.

В ЦНС назвали страну, которую Россия хочет использовать для покупки дронов

Россия хочет производить дроны в Узбекистане. Фото из открытых источников

Как отметили в ЦНС Владимир Путин 26 декабря во время встречи с лидерами стран СНГ имел разговор с руководством Узбекистана. По итогам которого были объявлены договоренности о сотрудничестве по созданию компаний на территории Узбекистана, которые будут иметь финансирование из Кремля.

"Фактически создание фиктивных компаний для обхода россией международных санкций. А также предприятий для сбора БпЛА, которые будут собирать из иностранных электронных компонентов", — объясняют в ЦНС цель таких договоренностей.

Таким образом, Путин пытается обойти санкции против России и привлечь детали для создания военной техники.

"В дальнейшем эти компании будут экспортировать изделия и компоненты в ряд российских оборонных предприятий. В частности, в Казанский завод "Электроприбор", "завод Элекон", "Стелла-К" и другие", — считает Центр национального сопротивления.

Кроме того, в планах России получить советские боеприпасы из Узбекистана и расширить создание фиктивных предприятий в странах Центральной Азии, помогающих Москве обходить санкции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия пригрозила Южной Корее местью. Представитель МИД РФ Мария Захарова именно так отреагировала на новые санкции против РФ.

Также "Комментарии" писали, что финны забрали поезда у РФ из-за санкций против России. В Москве свирепствуют из-за таких действий Финляндии.



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/rf-planuye-vykorystaty-uzbekystan-dlya-obhodu-mizhnarodnyh-sanktsij/
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