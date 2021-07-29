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В Дагестане камнепад разрушил деревню (ФОТО)

Несколько населённых пунктов были отрезаны от остальной территории

сегодня, 12:16
Автор:

Денис Подставной

В Дагестане камнепад обрушился на деревню. Об этом сообщил Минтранс Дагестана.

В Дагестане камнепад разрушил деревню (ФОТО)

Камнепад и оползень в Дагестане. Фото Минтранс Дагестана

Как стало известно, в российской республике Дагестан сильный камнепад и сель обрушились на село. В результате происшествия была разрушена часть населённого пункта, дороги и магазин. 

Селевыми потоками смыло несколько мостов и дорожное полотно протяженностью около 300 метров. Также были повреждены элементы обустройства автодороги. 

Транспортное сообщение с тремя сёлами с населением более 1000 человек было прервано. Несколько населённых пунктов были отрезаны от остальной территории. 

В Сети появились фото с места событий. 

В Дагестане камнепад разрушил деревню (ФОТО) - фото 2

Фото: Минтранс Дагестана.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Турции продолжают гореть леса. Сообщается, что огонь уже вплотную подбирается к некоторым курортным городам. Жители опасных районов были вынуждены покинуть собственные дома. В турецком городе Манавгат огнем были охвачены некоторые кварталы города. Предположительно причиной возгораний могла стать сухая и жаркая погода.  Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что на Италию обрушились сильные ливни. Стихия разрушает города. Например, в коммуне Бриено, в результате проливных дождей, сошел оползень, который спровоцировал утечку газа. Подтопления заблокировали около 50 человек в собственных домах. Они были вынуждены ждать помощи от сотрудников спасательных служб. Стихия переворачивала машины и разрушала дороги. Последствия происшествия были запечатлены на фото. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://korrespondent.net/world/russia/4381761-v-dahestane-na-selo-obrushylsia-moschnyi-kamnepad
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