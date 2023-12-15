В Госдуме призвали готовить армию РФ к боям в Карпатах

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Андрей Гурулев заявил, что российская оккупационная армия должна быть готова к боевым действиям в украинских Карпатах. Как передает портал "Комментарии", такой маразм Гурулев озвучил в эфире одного из пропагандистских телешоу.

Андрей Гурулев

"Президент че сказал? То, что ждали, в принципе. Что работаем до победы. Ты сегодня здесь, ты улучшаешься. У тебя впереди форсирование больших водных преград, штурм миллионных городов, правда? Ты уже должен смотреть за горизонт. Боевые действия в горах, в Карпатах, это все же будет", — заявил на полном серьезе депутат.

Топовый российский телеведущий и пропагандист Владимир Соловьев ответил ему, что не списывал бы со счетов и военные действия в Пиренеях.

Отметим, заметным событием четверга, 14 декабря, стала итоговая прямая линия российского диктатора Владимира Путина, совмещенная с пресс-конференцией для журналистов. В прошлом году, когда РФ открыто вторглась в Украину, шоу не проводили. А до этого с 2001 года Путин в рамках прямой линии 14 раз общался с россиянами на посту президента и 4 – в качестве премьер-министра (по сути, закулисного президента). Среди заданных вопросов, как и прогнозировалось, было немало, связанных с войной, которую роспропаганда продолжает называть "специальная военная операция" (СВО). Путин традиционно заявил, что "СВО" будет продолжаться, пока не достигнет своих невнятных целей. Он также бредил о "русской Одессе", хвалил премьеров Словакии (Роберт Фицо) и Венгрии (Виктор Орбан), которые ставят палки в колеса украинской евроинтеграции, уверял, что второй волны мобилизации не будет и так далее. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" путинское шоу.

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