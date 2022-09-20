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В Госдуме сделали заявление об общей мобилизации: подробности

Картаполов заявил, что мобилизации не будет

сегодня, 23:04
Автор:

Лиля Воробьева
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Общую мобилизацию в России не собираются начинать. Такое заявление , на фоне информации о поправках в Уголовный кодекс Российской Федерации, сделал глава оборонного комитета Госдумы РФ Андрей Картаполов.

В Госдуме сделали заявление об общей мобилизации: подробности

Андрей Картаполов (фото из открытых источников)

Представитель российской Думы еще раз подчеркнул, что мобилизации не будет.

"Общей мобилизации не будет. Об этом не раз говорил и напрямую говорит президент устами своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова и многие другие политики федерального уровня", — сказал Картаполов.

По словам Картаполова, сегодняшние изменения в УК РФ, внесшие понятия "мобилизация", "военное положение", "военное время". Госдума не приняла для "спецоперации в Украине", а для их выполнения на длительное время.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что об отставке Путина и изменениях в России . Россия не развалится и не сильно изменится даже если Путин покинет свой пост и уйдет с власти. Ведь глава Кремля строил эту систему более 20 лет. Такое заявление сделал глава разведцентра Сил обороны Эстонии Марго Гросберг. Разведчик заявил, что РФ не позволит себе еще одного Горбачева. Даже если однажды что-нибудь произойдет с Путиным. Путин потратил более 20 лет на создание системы, которая не сильно изменится, если он уйдет. Марго Гросберг считает, что у РФ может быть все. К власти может прийти даже нынешний глава Чечни Рамзан Кадыров.

Также "Комментарии" писали о том, что на фоне информации о мобилизации россияне хотят убегать из страны. Граждане России испугались, что Путин объявит мобилизацию в стране. Поисковые запросы в Google "Как уехать из России?" и "Отсрочка от армии" бьют рекорды Соответствующую статистику можно увидеть Google Trends.



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Источник: https://www.pnp.ru/politics/andrey-kartapolov-vseobshhey-mobilizacii-v-rossii-ne-budet.html
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