В ГУР рассказали, что ждет Путина после мятежа Пригожина

После мятежа в России, организованного главарем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным, российский президент Владимир Путин потерял остатки своего имиджа. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель ГУР Андрей Юсов.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

В украинской разведке отметили, что с международными преступниками мало кто хочет иметь диалог – даже страны, где демократические ценности – далеко не самое главное.

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Юсов добавил, что особо нет желания серьезно работать с диктаторами, если ситуация в их стране выходит из-под контроля. При этом формально партнеры РФ или страны, которые все еще поддерживают с ней некие отношения, заявляют, что бунт Пригожина – это внутреннее российское дело и ничего не произошло.

"Конечно, напротив условного Путина каждый поставил отметку, что это сбитый летчик. Это человек, образ, потерявший имидж лица, который, да, кровавый убийца, преступник, но он контролирует огромную территорию, ядерное оружие, финансово-экономические вопросы. Все убедились, что это не так. Все убедились, что и король голый и дом карточный", — заявил Юсов.

Разведчик добавил, что переворот в России безусловно будет иметь дальнейшие катастрофические последствия для режима Путина и самого диктатора.

Отметим, в пятницу 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин от словесной конфронтации с верхушкой Минобороны РФ в лице министра Сергея Шойгу и руководителя Генштаба Валерия Герасимова перешел к активным действиям. Пригожин обвинил "миноборонцев" в ракетном ударе по тыловой базе "Вагнера", на улицах российских городов появилась военная техника, "вагнеровцы" взяли админздания (в том числе минобороны) в Ростове, требуя "голов" Шойгу и Герасимова. Что происходит и почему? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

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