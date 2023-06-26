В ГУР рассказали, что ждет Путина после мятежа Пригожина

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
После мятежа в России, организованного главарем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным, российский президент Владимир Путин потерял остатки своего имиджа. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель ГУР Андрей Юсов.
Владимир Путин. Фото из открытых источников
В украинской разведке отметили, что с международными преступниками мало кто хочет иметь диалог – даже страны, где демократические ценности – далеко не самое главное.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Юсов добавил, что особо нет желания серьезно работать с диктаторами, если ситуация в их стране выходит из-под контроля. При этом формально партнеры РФ или страны, которые все еще поддерживают с ней некие отношения, заявляют, что бунт Пригожина – это внутреннее российское дело и ничего не произошло.
Разведчик добавил, что переворот в России безусловно будет иметь дальнейшие катастрофические последствия для режима Путина и самого диктатора.
Отметим, в пятницу 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин от словесной конфронтации с верхушкой Минобороны РФ в лице министра Сергея Шойгу и руководителя Генштаба Валерия Герасимова перешел к активным действиям. Пригожин обвинил "миноборонцев" в ракетном ударе по тыловой базе "Вагнера", на улицах российских городов появилась военная техника, "вагнеровцы" взяли админздания (в том числе минобороны) в Ростове, требуя "голов" Шойгу и Герасимова. Что происходит и почему? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.
Читайте также на портале "Комментарии" — почему мятеж Пригожина провалился – чего теперь ждать от Кремля.
Обсуждения
Новости