Кремль підтвердив, що російський диктатор Володимир Путін виступить на щорічному засіданні клубу "Валдай" 2 жовтня 2025 року. Представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що це звернення лідера Росії матиме світове значення та викличе широку дискусію в міжнародних колах.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Речник Кремля Дмитро Пєсков анонсував виступ Володимира Путіна на "Валдаї". За його словами, промову російського диктатора "чекають із нетерпінням у всьому світі".

"Завтрашній виступ Путіна на "Валдаї" буде обговорюватися в усьому світі", — заявив Пєсков.

Представник Путіна не вказав деталі про що буде говорити очільник Кремля, однак зауважив, що його промова стосуватиметься "поліцентричного світу".

"Як правило, цей виступ виходить дуже змістовним і довго обговорюється та аналізується. Темою виступу Путіна на "Валдаї" стане концепція поліцентричного світу. Промова Путіна на "Валдаї" не змінюється відповідно до сіюсекундної кон'юнктури, вона не переписується щодня", — додав Пєсков.

Під час виступу на "Валдаї" 2024 року Путін заявив, що Росія не повинна повертатися до шляхів розвитку до 2022 року. Російський диктатор також прогнозував, що наступні два десятиліття будуть складними для людства через змінну динаміку міжнародних процесів.

