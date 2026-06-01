В Кремле гневно отреагировали на задержание Францией танкера "теневого флота" РФ

В Кремле резко отреагировали на задержание Францией нефтяного танкера Tagor, входящего в "теневой флот" России и находящегося под международными санкциями. Российские власти назвали действия Франции незаконными и "граничащими с международным пиратством".

Спикер Кремля Дмитрий Песков во время брифинга ответил на вопрос о задержании очередного судна, связанного с "теневым флотом" России. По его словам, Москва не признает правомерность операции, проводимой французскими военно-морскими силами при поддержке Великобритании. Кремль убежден, что задержание судна не отвечает нормам международного права.

"Мы считаем такие действия незаконными, они граничат с международным пиратством. Мы абсолютно не согласны, что они осуществляются в полном соответствии с международным правом", — сказал Песков.

По его словам, РФ принимает меры для обеспечения сохранности своих грузов из-за "наличного вот этого негативного опыта".

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что французские ВМС в сотрудничестве с партнерами перехватили танкер Tagor в Атлантическом океане. По словам французской стороны, судно находилось под международными санкциями и использовалось для обхода ограничений, введенных против российского энергетического сектора.

В Париже отмечают, что подобные суда не только помогают Кремлю получать доходы для финансирования войны против Украины, но и создают риски для морской безопасности и окружающей среды. Французские власти в последние месяцы усилили контроль над деятельностью судов, связывающих с российским "теневым флотом". Это уже третье судно "теневого флота", задержанное Францией с начала года.

