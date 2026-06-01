У Кремлі гнівно відреагували на затримання Францією танкера "тіньового флоту" РФ

У Кремлі різко відреагували на затримання Францією нафтового танкера Tagor, який входить до "тіньового флоту" Росії та перебуває під міжнародними санкціями. Російська влада назвала дії Франції незаконними та такими, що "межують з міжнародним піратством".

Речник Кремля Дмитро Пєсков

Речник Кремля Дмитро Пєсков під час брифінгу відповів на питання щодо затримання чергового судна пов’язаного з "тіньовим флотом" Росії. За його словами, Москва не визнає правомірність операції, проведеної французькими військово-морськими силами за підтримки Великої Британії. Кремль переконаний, що затримання судна не відповідає нормам міжнародного права.

"Ми вважаємо такі дії незаконними, вони межують з піратством міжнародним. Ми абсолютно не згодні, що вони здійснюються у повній відповідності до міжнародного права", — сказав Пєсков.

За його словами, РФ вживає заходів для забезпечення збереження своїх вантажів через "наявного ось цього негативного досвіду".

Раніше президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що французькі ВМС у співпраці з партнерами перехопили танкер Tagor в Атлантичному океані. За словами французької сторони, судно перебувало під міжнародними санкціями та використовувалося для обходу обмежень, запроваджених проти російського енергетичного сектору.

У Парижі наголошують, що подібні судна не лише допомагають Кремлю отримувати доходи для фінансування війни проти України, а й створюють ризики для морської безпеки та довкілля. Французька влада останніми місяцями посилила контроль над діяльністю суден, які пов'язують із російським "тіньовим флотом". Це вже третє судно "тіньового флоту", яке затримала Франція з початку року.

